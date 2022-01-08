Не маніяк, а расист: з відеогри Dead by Daylight видалять маски Шкіряного обличчя

Розробники Dead by Daylight видалять з гри маски Шкіряного обличчя через звинувачення в расизмі. На думку деяких геймерів, вони стали інструментом для приниження людей.

У 2017 році для відеогри Dead by Daylight вийшло тематичне доповнення "Leatherface", яке було присвячене Шкіряному обличчю – головному антагоністу серії фільмів з назвою "Техаська різанина бензопилою". Кілька років цей герой був звичайним ігровим персонажем, щоправда, на початку 2022 року все раптово змінилося.

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Річ у тім, що цього відеоігрового маніяка почали активно звинувачувати в расизмі. А якщо точніше, то деяким геймерам не сподобалися його маски, які він зшиває зі шкіри своїх жертв (як у фільмах). Додамо, що отримати їх можуть лише ті геймери, які зробили певну кількість успішних дій за цього маніяка.

Варто відзначити, що в грі Dead by Daylight є одразу кілька таких косметичних предметів, щоправда, расистським зараз називають лише один. Йдеться про маску, яка зроблена з обличчя темношкірої дівчини Клодетт Морель. На думку деяких шанувальників відеоігор, цей косметичний предмет є варіацією "блекфейсу". Нагадаємо, що це ситуація, коли біла людина носить грим чи маску темношкірого.

Також деякі користувачі відзначають, що геймери, які надягають таку маску, зазвичай переслідують лише темношкірих персонажів. Начебто в такий спосіб вони показують свої расистські погляди та ображають певну групу людей.

Розробники зі студії Behaviour Digital оперативно відреагували на таку критику. У своєму повідомленні автори написали, що засуджують таку поведінку та осіб, які використовують внутрішньоігрові предмети в подібному стилі.

Також вони пообіцяли, що вже найближчим часом видалять ці маски з відеогри. А всі гравці, які є власниками цих косметичних предметів, отримають компенсацію (6 тисяч одиниць ігрової валюти).

Маски цього маніяка / Фото з сайту Dead by Daylight Wiki