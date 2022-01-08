В 2017 году для видеоигры Dead by Daylight вышло тематическое дополнение "Leatherface", посвященное Кожаному лицу – главному антагонисту серии фильмов под названием "Техасская резня бензопилой". Несколько лет этот герой был обычным игровым персонажем, правда, в начале 2022 года все внезапно изменилось.

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Дело в том, что этого видеоигрового маньяка начали активно обвинять в расизме. А если точнее, то некоторым геймерам не понравились его маски, которые он сшивает из кожи своих жертв (как в фильмах). Добавим, что получить их могут только те геймеры, которые совершили определенное количество успешных действий за этого маньяка.

Стоит отметить, что в игре Dead by Daylight есть несколько таких косметических предметов, правда, расистским сейчас называют только один. Речь идет о маске, сделанной с лица темнокожей девушки Клодетт Морель. По мнению некоторых поклонников видеоигр, этот косметический предмет представляет собой вариацию "блэкфейса". Напомним, что это ситуация, когда белый человек носит грим или маску темнокожего.

Также некоторые пользователи отмечают, что геймеры, надевающие такую маску, обычно преследуют только темнокожих персонажей. Вроде бы таким образом они показывают свои расистские взгляды и оскорбляют определенную группу людей.

Разработчики из студии Behaviour Digital оперативно отреагировали на такую критику. В своем сообщении авторы написали, что осуждают такое поведение и лиц, использующих внутриигровые предметы в подобном стиле.

Также они пообещали, что уже в ближайшее время удалят эти маски из видеоигры. А все игроки, которые являются владельцами этих косметических предметов, получат компенсацию (6 тысяч единиц игровой валюты).

Маски этого маньяка / Фото с сайта Dead by Daylight Wiki