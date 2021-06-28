"Press F to pay respects": не стало пса, який послужив прототипом Собацюри з Fallout 4

Німецька вівчарка, на ім'я Рівер, що стала прототипом одного з найпопулярніших напарників у постапокаліптичній RPG Fallout 4 відійшла у засвіти. Зворушливі подробиці про її участь в розробці гри у матеріалі.

Для фанатів серії Fallout не секрет, що за створенням моделі і записом голосу Собацюри з Fallout 4 стояла реальна німецька вівчарка, на ім'я Рівер. Ця чудова собака втілила в життя улюбленого багатьма фанатами компаньйона не тільки подарувавши йому свою зовнішність, але й сформувавши його поведінку та додавши персонажеві яскраву індивідуальність.

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Через майже шість років після своєї відомої ролі, Рівер, на жаль, померла. Цією неймовірно сумною, для усієї фанатської спільноти, новиною у своєму твітері поділився її власник – один із розробників Fallout 4 Джоел Берджесс. Він описав улюбленицю, як справжню чотириногу подругу, яка "любила робити людей щасливими".

Сповістивши цю трагічну новину, Берджесс вирішив розповісти широкій аудиторії про життя Рівер та поділитися подробицями про її участь у роботі над Fallout 4.

Виявилося, що Рівер спочатку навіть не розглядалася на роль Собацюри, оскільки команда шукала "професіональну" собаку серед чотирилапих акторок, які вже мали досвід знімання у фільмах, окрім того, у списку кандидатів були навіть поліцейські пси. Проте все змінилося, коли Рівер приїхала в офіс і, за словами Берджесса, миттєво стала невіддільною частиною команди.

Команда розробників Fallout 4 / зображення з Twitter

Непереборна чарівність Рівер допомогла сформувати характер Собацюри. За словами розробника, саме коли команда проводила з нею час в офісі, прийшло розуміння як створити не просто додаткового бійця чи носія предметів, а справжнього друга для головного героя та, відповідно, гравця.

Коли ми з Джином Сімоном гуляли з нею, він помітив, що вона біжить попереду, але постійно зупиняється, щоб озирнутися і перевірити чи я є. Ця поведінка увійшла в гру і дійсно пов'язує собаку з вами, – розповів Берджесс.

Залаштунки розробки гри у яких сяє Рівер



Її поведінка також надихнула розробників на створення унікальної бойової механіки Собацюри. Річ у тому, що цей компаньйон в першу чергу орієнтований не на вбивство ворогів, а на забезпечення безпеки головного героя.

Він захищає вас, часто наражаючись на небезпеку, даючи вам час і можливість самостійно впоратися із загрозою. Якщо у вас коли-небудь була німецька вівчарка, ви розумієте про що йдеться, – зазначив власник собаки.

Собацюра та Рівер / зображення з Twitter

Отож, якщо граючи в Fallout 4 ви коли-небудь відчували, що Собацюра був найвідданішим з усіх ваших ігрових супутників, ви також повинні подякувати за це Рівер, як це зробили сотні тисяч геймерів з усього світу, проявивши неймовірну любов до вірної подруги не лише Джоела Берджесса, але й усієї спільноти шанувальників Fallout.

Якщо любов – це спадщина Рівер, я задоволений. Спочивай з миром, велика дівчинка, – закінчив розповідь про свою улюбленицю Берджесс.