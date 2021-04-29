Відомий стрімер та коментатор студії Maincast, після смерті врятованого ним домашнього улюбленця, цілий місяць проводив благочинну акцію та збирав кошти для пожертви в один з притулків для тварин. Зворушлива історія у матеріалі.

27 березня Olsior оголосив про старт благодійної акції для захисту бездомних тварин у рамках якої всі кошти, що стрімер отримає донатами протягом місяця він пообіцяв пожертвувати в один з київських притулків, додавши тисячу доларів з власних заощаджень.

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В кінці березня 2021 року Звєрєв разом з дружиною забрали додому безпритульного кота, що перебував у надзвичайно важкому стані й назвали його Джирайя – на честь персонажа з аніме "Наруто". На жаль, попри всі намагання Михайла, пухнастого врятувати не вдалося. Після загибелі тварини стрімер заснував благодійний фонд на його честь (вся історія Джирайї тут).

За перший день небайдужі глядачі пожертвували задля такої благої цілі понад 55 тисяч гривень. А вже через місяць, на момент закінчення акції сума пожертв склала близько 120 тисяч гривень.

Підсумувати хотілося б наступним: я ніколи не сумнівався в тому, що у нас чудове ком'юніті. Прямо зараз я переконаний, що у нас найкраще і найбільш емпатичне ком'юніті, яке тільки може бути. У нашому суспільстві багато людей, які люблять тварин і хочуть їм допомагати. Ситуація з Джірайєю сильно звернула нашу з Кріс увагу на те, скільки сил, часу і ресурсів йде на виходжування і пошук будинку для кожного кота, і ми будемо намагатися і самі допомагати більше, і активувати на це наше суспільство, – зазначив Olsior у зверненні у своєму телеграм-каналі.

Всю суму разом з доданою $1000 Михайло вирішив пожертвувати благодійному фонду "Хочу кота". За словами стрімера він уже зв'язався з представниками організації та уточнив їхні потреби, зокрема частина коштів буде використана на погашення боргів за ліки.

Також Olsior анонсував стрім на каналі дружини, на якому вони, власне, поїдуть до притулку та прозвітують про витрачені кошти й розкажуть як можна самотужки допомогти організації.