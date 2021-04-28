Юнак переграв чемпіона RLCS Season 7 Кайла "Scrub Killa" Робертсона на турнірі Battle of the Bulls. Детальніше про дивовижний матч у матеріалі.

Гравець, що виступає під ніком Ashllxyy та посідає 6–те місце в топ-10 найкращих гравців у форматі 1 на 1 впевнено розібрався з колишнім чемпіоном світу й фізичні вади не стали йому на заваді.

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Англієць Ashllxyy, народився без правої руки, і грає в гру, використовуючи "співпрацю" лівої руки, підборіддя та правого плеча. У одному з матчів виставкового турніру Battle of the Bulls геймер упевнено розправився з більш досвідченим та титулованим суперником і отримав грошову винагороду у розмірі 5 тисяч доларів.

Повний матч Ashllxyy на Battle of the Bulls

Battle of the Bulls – це серія виставкових поєдинків 1 на 1, проведених в рамках чемпіонату X Series Lamborghini Open, що є кінцевим американським регіональним турніром RLCS Spring Split.

По ходу зустрічі Ashllxyy поступався рахунком 1:3, проте зумів зробити кілька хороших проходів, що призвели до забитих м'ячів і відновили паритет у зустрічі. А після цього хлопець, отримавши заряд впевненості, й взагалі оформив ще три голи, які так і залишилися без відповіді – матч завершився з рахунком 6:3 на користь англійця.

Опонентом однорукого гравця був не хто-небудь, а Scrub Killa – справжня легенда Rocket League. Найбільше досягнення останнього – перемога на чемпіонаті світу RLCS з командою Renault Vitality у 7 сезоні. Хоча той турнір проводився у форматі 3vs3, стандартному для Rocket League, це було далеко не перше родео 1vs1 для Scrub Killa, адже перш ніж перейти до командних змагань він вважався найкращим гравцем світу якраз у форматі сам на сам.

Стандартний спосіб керування від Ashllxyy / зображення ginx.tv

Ashllxyy почав грати в Rocket League ще у 9–річному віці на PlayStation 4, тоді для керування він використовував ноги та зумів дістатися лише до рейтингу "бронза". У січні цього року він перейшов до гри на ПК та "винайшов" свій теперішній спосіб керування, що суттєво покращив його показники. Коментатори та аналітики були ошелешені майстерністю хлопця та розсипались в доброзичливих коментарях після матчу.

У нього явно високий рівень навичок, адже він у топ-10 рейтингу 1vs1, але як для участі у своєму першому серйозному змаганні Rocket League, де гравці зазнають такого тиску – цей хлопець показав просто божевільний виступ, – зазначив відомий аналітик Джон "JohnnyBoi_i" МакДональд.

Зараз Ashllxyy і справді стабільно входить в топ-10 кращих гравців ладдеру в форматі сам на сам. В інтерв'ю після матчу він заявив, що в майбутньому планує спробувати себе на професійній сцені.

У майбутньому? Мрією кожного є стати професіоналом... Я просто буду виступати 1vs1 деякий час і подивлюся чи кудись потраплю, а після цього, я спробую навчитись грати 3vs3, – сказав юнак.

Будемо стежити за кар'єрою молодого спортсмена, який зайвий раз доводить, що за успіхом завжди стоїть клопітка праця й відсутність бажання здаватись обставинам.