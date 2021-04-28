Юноша переиграл чемпиона RLCS Season 7 Кайла "Scrub Killa" Робертсона на турнире Battle of the Bulls. Подробнее об удивительном матче в материале.

Игрок, выступающий под ником Ashllxyy, занимающий 6–е место в топ-10 лучших игроков в формате 1 на 1 уверенно разобрался с бывшим чемпионом мира и физические недостатки не стали ему помехой.

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Англичанин Ashllxyy, родился без правой руки, и играет в игру, используя "кооперацию" левой руки, подбородка и правого плеча. В одном из матчей выставочного турнира Battle of the Bulls геймер уверенно расправился с более опытным и титулованным соперником и получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.

Полный матч Ashllxyy на Battle of the Bulls

Battle of the Bulls – это серия выставочных матчей 1 на 1, проведенных в рамках чемпионата X Series Lamborghini Open, который является заключительным американским региональным турниром RLCS Spring Split.

По ходу встречи Ashllxyy уступал счетом 1:3, однако сумел сделать несколько хороших проходов, которые привели к забитым мячам и восстановили паритет. А после этого парень, получив заряд уверенности, и вовсе оформил еще три безответных гола – матч завершился со счетом 6: 3 в пользу англичанина.

Оппонентом однорукого игрока был не кто-нибудь, а Scrub Killa – настоящая легенда Rocket League. Самое большое достижение последнего – победа на чемпионате мира RLCS с командой Renault Vitality в 7 сезоне. Хотя тот турнир проводился в формате 3vs3, стандартном для Rocket League, это было далеко не первое родео 1vs1 для Scrub Killa, ведь прежде чем перейти к командным соревнованиям он считался лучшим игроком мира как раз в формате один на один.

Стандартный способ управления от Ashllxyy / изображение ginx.tv

Ashllxyy начал играть в Rocket League еще в 9-летнем возрасте на PlayStation 4, тогда для управления он использовал ноги и сумел добраться лишь к рейтингу "бронза". В январе этого года он перешел к игре на ПК и "изобрел" свой нынешний способ управления, что существенно улучшил его показатели. Комментаторы и аналитики были ошарашены мастерством парня и рассыпались в доброжелательных комментариях после матча.

У него явно высокий уровень навыков, ведь он в топ-10 рейтинга 1vs1, но как для участия в своем первом серьезном соревновании Rocket League, где игроки испытывают такое давление – этот парень показал просто сумасшедшее выступление, – отметил известный аналитик Джон "JohnnyBoi_i" МакДональд.

Сейчас Ashllxyy действительно стабильно входит в топ-10 лучших игроков ладдера в формате один на один. В интервью после матча он заявил, что в будущем планирует попробовать себя на профессиональной сцене.

В будущем? Мечта каждого – стать профессионалом... Я просто буду выступать 1vs1 некоторое время и посмотрю попаду ли куда-то, а после этого, попробую научиться играть 3vs3, – сказал юноша.

Будем следить за карьерой молодого спортсмена, лишний раз доказывающего, что за успехом всегда стоит кропотливая работа и отсутствие желания сдаться обстоятельствам.