Известный стример и комментатор студии Maincast, после смерти спасенного им домашнего любимца, целый месяц проводил благотворительную акцию и собирал средства для пожертвования в один из приютов для животных. Трогательная история в материале.

27 марта Olsior объявил о старте благотворительной акции для защиты бездомных животных в рамках которой все средства, что стример получит донатами течение месяца он пообещал пожертвовать в один из киевских приютов, добавив тысячу долларов из собственных сбережений.

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В конце марта 2021 года Зверев вместе с женой забрали домой бездомного кота, который находился в чрезвычайно тяжелом состоянии и назвали его Джирайя – в честь персонажа из аниме "Наруто". К сожалению, несмотря на все старания Михаила, пушистого спасти не удалось. После гибели животного стример основал благотворительный фонд в его честь (вся история Джирайи тут).

За первый день неравнодушные зрители пожертвовали ради такой благой цели более 55 тысяч гривен. А уже через месяц, на момент окончания акции сумма пожертвований составила около 120 тысяч гривен.

Подытожить хотелось бы следующим: я никогда не сомневался в том, что у нас замечательное комьюнити. Прямо сейчас я убежден, что у нас лучшее и наиболее эмпатическое комьюнити, которое только может быть. В нашем обществе много людей, которые любят животных и хотят им помогать. Ситуация с Джирайей сильно обратила наше с Крис внимание на то, сколько сил, времени и ресурсов идет на выхаживание и поиск дома для каждого кота, и мы будем стараться и сами помогать больше, и активировать на это наше общество, – отметил Olsior в обращении в своем телеграм-канале.

Всю сумму вместе с добавленной $1000 Михаил решил пожертвовать благотворительному фонду "Хочу кота". По словам стримера он уже связался с представителями организации и уточнил их потребности, в частности часть средств будет использована на погашение долгов за лекарства.

Также Olsior анонсировал стрим на канале жены, на котором они, собственно, поедут в приют и отчитаются о потраченных средствах и расскажут как можно самостоятельно помочь организации.