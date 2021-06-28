Для фанатов серии Fallout не секрет, что за созданием модели и записью голоса Псины из Fallout 4 стояла реальная немецкая овчарка по имени Ривер. Эта замечательная собака воплотила в жизнь любимого многими фанатами компаньона не только подарив ему свою внешность, но и сформировав его поведение и добавив персонажу яркую индивидуальность.

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Спустя почти шесть лет после своей известной роли, Ривер, к сожалению, умерла. Этой невероятно грустной, для всего фанатского сообщества, новостью в своем твиттере поделился ее владелец – один из разработчиков Fallout 4 Джоэл Берджесс. Он описал любимицу, как настоящую четвероногую подругу, которая "любила делать людей счастливыми".

Поделившись трагической новостью, Берджесс решил рассказать широкой аудитории о жизни Ривер и поделиться подробностями о ее участии в работе над Fallout 4.

Оказалось, что Ривер сначала даже не рассматривалась на роль Псины, поскольку команда искала "профессиональную" собаку среди четвероногих актрис, которые уже имели опыт съемок в фильмах, кроме того, в списке кандидатов были даже полицейские псы. Однако все изменилось, когда Ривер приехала в офис и, по словам Берджесса, мгновенно стала неотъемлемой частью команды.

Команда разработчиков Fallout 4 / изображение с Twitter

Непреодолимая притягательность Ривер помогла сформировать характер Псины. По словам разработчика, именно когда команда проводила с ней время в офисе, пришло понимание как создать не просто дополнительного бойца или носителя предметов, а настоящего друга для главного героя и, соответственно, игрока.

Когда мы с Джином Симоном гуляли с ней, он заметил, что она бежит впереди, но постоянно останавливается, чтобы оглянуться и проверить где я. Это поведение вошло в игру и действительно связывает собаку с вами, – рассказал Берджесс.

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Ее поведение также вдохновило разработчиков на создание уникальной боевой механики Псины. Дело в том, что этот компаньон в первую очередь ориентирован не на убийство врагов, а на обеспечение безопасности главного героя.

Он защищает вас, часто подвергаясь опасности, давая вам время и возможность самостоятельно справиться с угрозой. Если у вас когда-нибудь была немецкая овчарка, вы понимаете о чем идет речь, – отметил владелец собаки.

Псина и Ривер / изображение с Twitter

Итак, если играя в Fallout 4 вы когда-нибудь чувствовали, что Псина была самым преданным из всех ваших игровых спутников, вы также должны поблагодарить за это Ривер, как это сделали сотни тысяч геймеров со всего мира, проявив невероятную любовь к верной подруге не только Джоэла Берджесса, но и всего сообщества поклонников Fallout.

Если любовь – это наследие Ривер, я доволен. Покойся с миром, большая девочка, – закончил рассказ о своей любимице Берджесс.