Не та зірка: геймери знайшли неправильний логотип Rockstar Games у ремастері GTA: Vice City

Користувачі платформи Reddit відшукали в ремастері GTA: Vice City дуже дивну помилку. Вони помітили, що розробники з Grove Street Games неправильно зобразили логотип Rockstar Games.

Уже всі геймери знають, що реліз спеціального видання Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition пройшов просто жахливо. Цей проєкт вже називають одним з найгірших в історії, а його оцінка на Metacritic досягла дна – 0,5 бала з 10 у версії для PC (4,6 тисячі відгуків).

До теми Баг, якому вже 20 років: геймер знайшов у ремастері GTA III недолік, який існував й в оригіналі

Напевно, ці ремастери критикують майже за все, а особливо дістається у цій ситуації їх розробникам зі студії Grove Street Games. У цих оновлених відеоіграх дійсно чимало помилок та недоліків, а найцікавіше у цій ситуації те, що їх можна знайти навіть в особливих місцях.

Цього разу йтиметься про пасхалки, які вже давно стали своєрідною візитівкою компанії Rockstar Games. Напевно, всі шанувальники серії GTA знають, що в цих іграх часто можна знайти подібні оригінальні секрети. Наприклад, у відеогрі GTA: Vice City, яка вийшла ще в жовтні 2002 року, можна знайти басейн у формі логотипу Rockstar Games.

Який вигляд має ця пасхалка в оригінальній GTA: Vice City: відео

Зрозуміло, що розробники з Grove Street Games повинні були перенести таку цікаву пасхалку й в ремастер. Щоправда, навряд чи можна написати, що вони впоралися з цим завданням. Річ у тім, що на мінімапі вони чомусь зобразили логотип Rockstar Games з шестикутною зіркою, хоча в останньої має бути п'ять кутів. Варто додати, що одним з кутів у цій ситуації вважається буква "R". Цікаво, що в самій грі такої помилки немає, а басейн дійсно виконано у формі логотипу.

Неправильний логотип Rockstar Games на мінімапі / Фото Reddit TOOMtheRaccoon

Неправильний логотип Rockstar Games на мінімапі / Фото Reddit Aanandertoe

Зрозуміло, що поки невідомо, чому все так сталося. Але можна припустити, що мінімапа створювалася з нуля, а люди, які відповідали за неї, чомусь вирішили зобразити щось схоже на єврейський символ – зірку Давида. Своєрідним підтвердженням цього може слугувати те, що на мінімапі з оригіналу взагалі відсутня ця зірка.