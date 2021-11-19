Уже все геймеры знают, что релиз специального издания Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition прошел просто ужасно. Этот проект уже называют одним из худших в истории, а его оценка на Metacritic достигла дна – 0,5 балла из 10 в версии для PC (4,6 тысячи отзывов).

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Наверное, эти ремастеры критикуют почти за все, а особенно достается в этой ситуации их разработчикам из студии Grove Street Games. В этих обновленных видеоиграх действительно много ошибок и недостатков, а самое интересное в этой ситуации то, что их можно найти даже в особых местах.

В этот раз речь пойдет о пасхалках, которые уже давно стали своеобразной визитной карточкой компании Rockstar Games. Наверное, все поклонники серии GTA знают, что в этих играх часто можно найти подобные оригинальные секреты. К примеру, в видеоигре GTA: Vice City, вышедшей еще в октябре 2002 года, можно найти бассейн в форме логотипа Rockstar Games.

Как выглядит эта пасхалка в оригинальной GTA: Vice City: видео

Понятно, что разработчики из Grove Street Games должны были перенести такую интересную пасхалку и в ремастер. Правда, вряд ли можно написать, что они справились с этой задачей. Дело в том, что на мини-карте они почему-то изобразили логотип Rockstar Games с шестиугольной звездой, хотя у последней должно быть пять углов. Стоит добавить, что одним из углов в этой ситуации считается буква "R". Интересно, что в самой игре такой ошибки нет, а бассейн действительно исполнен в форме логотипа.

Неправильный логотип Rockstar Games на мини-карте / Фото Reddit TOOMtheRaccoon

Неправильный логотип Rockstar Games на мини-карте / Фото Reddit Aanandertoe

Понятно, что пока неизвестно, почему все так произошло. Но можно предположить, что мини-карта создавалась с нуля, а люди, которые за нее отвечали, почему-то решили изобразить что-то похожее на еврейский символ – звезду Давида. Своеобразным подтверждением этого может служить то, что на мини-карте с оригинала вообще отсутствует эта звезда.