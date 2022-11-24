Людина, яка керує обліковим записом Need for Speed Unbound у твітері, перегнула палицю у спілкуванні з одним із шанувальників франшизи. Обмін "люб'язностями" привів до того, що деякі геймери всерйоз закликають бойкотувати гру, повідомляє 24 канал.
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"Тролінг" у твітері є невіднятною частиною життя платформи, особливо тепер, коли нею володіє запеклий геймер Ілон Маск.
Більшість офіційних облікових записів компаній у цій мережі, як правило, спілкуються в офіційному тоні, але деякі все ж намагаються плисти за течією та веселити публіку різного плану дотепами. Однак тут існує тонка межа, вихід за яку може наробити багато лиха, що й сталося з адміном сторінки Need for Speed Unbound.
У твіті з оголошенням дати випуску та свіжим трейлером Need for Speed Unbound було вказано, що попереднє замовлення "Palace Edition" надасть гравцям можливість зіграти в проєкт на 3 дні раніше власників інших версій. Твіт було супроводжено фразою "ви просили, ми послухали", маючи на увазі, що шанувальники серії хотіли отримати гру якнайшвидше, а тепер у них є спосіб це зробити, нехай і за додаткову плату.
Одначе, в коментарях з'явився невдоволений геймер, який розкритикував подібне рішення розробників фразою: "Почекайте – що ми просили й що саме ви послухали? Заплатити більше, щоб отримати доступ на 3 дні раніше?". І тут почалося.
Скриншот повідомлення з якого усе почалося
Суперечка зійшла з рейок і призвела до того, що обліковий запис Need for Speed у твітері почав кидатися у фаната різного плану кпинами на кшталт "мозку з мілкшейків", "поплач ще трішки" та іншими.
Початок кпинів від адміна / скриншот
Наприкінці суперечки ображений геймер заявив, що тепер він і зовсім не збирається купувати гру. На що адмін сторінки саркастично відповів: "Я не читатиму все це, вибачте, за те що з вами сталося або вітаю".
Останні повідомлення в суперечці / скриншот
Геймери у мережі розійшлися в думках на рахунок такої поведінки адміністратора. Деякі зазначили, що подібне є неприпустимим і почали закликати бойкотувати гру – інші ж навпаки оцінили дотепи працівника і сказали, що саме такий жорсткий гумор змусив їх замислитися над покупкою.
На нашу особисту думку, SMM-менеджер все ж перейшов межу. Очевидно, це збіглося і з думками керівництва, оскільки недолугі твіти з образами було видалено, а на сторінці з'явилося коротке вибачення.