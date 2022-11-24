Людина, яка керує обліковим записом Need for Speed Unbound у твітері, перегнула палицю у спілкуванні з одним із шанувальників франшизи. Обмін "люб'язностями" привів до того, що деякі геймери всерйоз закликають бойкотувати гру, повідомляє 24 канал.

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"Тролінг" у твітері є невіднятною частиною життя платформи, особливо тепер, коли нею володіє запеклий геймер Ілон Маск.

Більшість офіційних облікових записів компаній у цій мережі, як правило, спілкуються в офіційному тоні, але деякі все ж намагаються плисти за течією та веселити публіку різного плану дотепами. Однак тут існує тонка межа, вихід за яку може наробити багато лиха, що й сталося з адміном сторінки Need for Speed Unbound.

У твіті з оголошенням дати випуску та свіжим трейлером Need for Speed ​​Unbound було вказано, що попереднє замовлення "Palace Edition" надасть гравцям можливість зіграти в проєкт на 3 дні раніше власників інших версій. Твіт було супроводжено фразою "ви просили, ми послухали", маючи на увазі, що шанувальники серії хотіли отримати гру якнайшвидше, а тепер у них є спосіб це зробити, нехай і за додаткову плату.

Одначе, в коментарях з'явився невдоволений геймер, який розкритикував подібне рішення розробників фразою: "Почекайте – що ми просили й що саме ви послухали? Заплатити більше, щоб отримати доступ на 3 дні раніше?". І тут почалося.

Скриншот повідомлення з якого усе почалося

Суперечка зійшла з рейок і призвела до того, що обліковий запис Need for Speed ​​у твітері почав ​​кидатися у фаната різного плану кпинами на кшталт "мозку з мілкшейків", "поплач ще трішки" та іншими.

Початок кпинів від адміна / скриншот

Наприкінці суперечки ображений геймер заявив, що тепер він і зовсім не збирається купувати гру. На що адмін сторінки саркастично відповів: "Я не читатиму все це, вибачте, за те що з вами сталося або вітаю".

Останні повідомлення в суперечці / скриншот

Геймери у мережі розійшлися в думках на рахунок такої поведінки адміністратора. Деякі зазначили, що подібне є неприпустимим і почали закликати бойкотувати гру – інші ж навпаки оцінили дотепи працівника і сказали, що саме такий жорсткий гумор змусив їх замислитися над покупкою.

На нашу особисту думку, SMM-менеджер все ж перейшов межу. Очевидно, це збіглося і з думками керівництва, оскільки недолугі твіти з образами було видалено, а на сторінці з'явилося коротке вибачення.

We admit we got a bit caught up in the hype for launch and some of our recent social media replies crossed the line. To those fans we upset, we apologize. We will do better. See you here next week. — Need for Speed (@NeedforSpeed) November 23, 2022

Зауважте, реліз Need for Speed Unbound планується вже 29 листопада на PlayStation 5, Xbox Series та PC.