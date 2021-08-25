Нещодавно ми розповідали про масштабну модифікацію для відеогри Crusader Kings III. Її автори переносять всесвіт The Elder Scrolls у цю популярну стратегію, але, на жаль, зараз вони не можуть назвати навіть приблизну дату виходу свого проєкту.

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За схожий масштабний проєкт взявся й моддер з нікнеймом Tobbzn, а найголовніше, що свою роботу він вже навіть виклав у відкритий доступ. Отже, цей користувач створив для гри Crusader Kings III новий режим, який дуже нагадує класичну королівську битву. Зрозуміло, що звучить це дуже дивно, але така модифікація насправді існує.

Усі геймери розпочинають на класичній глобальній мапі, але в певні моменти ігрова зона зменшується, а ті гравці, які опинилися за її межами, помирають. Тобто геймерам потрібно постійно пристосовуватися до змін, а також боротися за "місце під сонцем". Перемогу в матчі здобуває геймер, який володіє останнім графством. Загалом моддер виділив наступні стадії гри:

Світ

Субконтинент

Імперія

Королівство

Герцогство

Графство

Варто додати, що на кожну стадію гри відведена певна кількість ігрових років, а також є спеціальне вікно, де вказана ця інформація. Ще можна додати, що за межі ігрової зони взагалі не можна виходити (гра завершується). Ентузіаст відзначив, що поки ще працює над цією модифікацією. Хоча першу версію цього моду вже можна безплатно завантажити за цим посиланням.

Королівська битва у відеогрі Crusader Kings III / Фото з майстерні Steam