Недавно мы рассказывали о масштабной модификации для видеоигры Crusader Kings III. Ее авторы переносят вселенную The Elder Scrolls в эту популярную стратегию, но, к сожалению, сейчас они не могут назвать даже приблизительную дату выхода своего проекта.

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За похожий масштабный проект взялся и моддер с никнеймом Tobbzn, а самое главное, что свою работу он уже даже выложил в открытый доступ. Итак, этот пользователь создал для игры Crusader Kings III новый режим, который очень напоминает классическую королевскую битву. Понятно, что звучит это очень странно, но такая модификация на самом деле существует.

Все геймеры начинают на классической глобальной карте, но в определенные моменты игровая зона уменьшается, а те игроки, которые оказались за ее пределами, умирают. То есть геймерам нужно постоянно приспосабливаться к изменениям, а также бороться за "место под солнцем". Победу в матче добывает геймер, который владеет последним графством. В целом моддер выделил следующие стадии игры:

Мир

Субконтинент

Империя

Королевство

Герцогство

Графство

Стоит добавить, что на каждую стадию игры отведено определенное количество игровых лет, а также есть специальное окно, где указана эта информация. Еще можно добавить, что за пределы игровой зоны вообще нельзя выходить (игра завершается). Энтузиаст отметил, что пока еще работает над этой модификацией. Хотя первую версию этого мода уже можно бесплатно загрузить по этой ссылке.

Королевская битва в видеоигре Crusader Kings III / Фото из мастерской Steam