Кілька днів тому в популярній відеогрі Fall Guys: Ultimate Knockout стартував шостий сезон, який присвячений тематиці вечірок. Розробники додали в гру чимало нового контенту, щоправда, рейтинг відеогри в сервісі Steam почав різко падати одразу ж після виходу цього оновлення.

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Варто розпочати з того, що в цьому випадку йдеться про відгуки, які цей проєкт отримав за останні 30 днів. Згідно зі статистикою Steam, за цей час гру Fall Guys: Ultimate Knockout оцінило майже 10 тисяч геймерів, а отримала вона лише 63% позитивних відгуків. Варто відзначити, що на загальний рейтинг (83%) гравці поки не вплинули, а все тому, що за весь час цю відеогру оцінило понад 350 тисяч користувачів.

Відгуки користувачів Steam / Скриншот з крамниці Steam

Можна помітити, що кількість негативних відгуків почала стрімко зростати саме після старту нового сезону (30 листопада). Найцікавіше, що всі геймери скаржаться лише на одну проблему. Гравцям не сподобалося те, що тепер для гри в Fall Guys: Ultimate Knockout обов'язково потрібно мати обліковий запис не лише в Steam, а й в сервісі Epic Games Store.

Річ у тім, що ще в березні розробників цієї відеогри (Mediatonic) придбала Epic Games. А подібне нововведення, яке розкритикували геймери, це результат роботи останньої компанії. Одразу ж після покупки представники Mediatonic розповідали, що з часом в грі з'явиться чимало функцій, які є в іграх Epic Games (Fortnite та Rocket League).

А нинішня прив'язка до Epic Games Store потрібна для того, щоб у грі з'явилася кросплатформна прогресія та користувацькі імена. Також відомо, що до кінця шостого сезону з'являться й деякі інші подібні нововведення (лобі та списки друзів). Наостанок варто відзначити, що представники Mediatonic поки не коментували ситуацію з негативними відгуками.

Трейлер шостого сезону: відео