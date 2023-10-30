Інформацію про майбутній шутер Valve розповсюдив інсайдер Тайлер Маквікер. Перед цим він спілкувався із людьми, які беруть участь у цьому проєкті.
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Майбутня гра Valve
Інсайдер назвав цілу низку деталей, які характеризують майбутню гру:
- Змагальний шутер від третьої особи (MOBA-Lite), з класовими та командними функціями та величезними картами, що можуть руйнуватися.
- Дві команди на дуже великому ігровому полі. Мета – перемогти ворога в тилу його бази.
- Кожен клас матиме унікальні здібності та індивідуальність.
- Карта настільки величезна, що там треба буде користуватися поїздами для пересування.
- Руйнування на основі вокселів дає змогу створювати майже повністю придатні для руйнування мапи.
- Різні класи можуть віддавати команди своїм партнерам.
Наразі немає деталей про терміни виходу Neon Prime. Втім, інсайдер переконаний, що Valve доволі близька до анонсу релізу своєї нової гри.