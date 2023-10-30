Информацию о предстоящем шутере Valve распространил инсайдер Тайлер Маквикер. Перед этим он общался с людьми, участвующими в этом проекте.

Также интересно География геймера: из каких стран происходят культовые видеоигры

Будущая игра Valve

Инсайдер назвал целый ряд деталей, характеризующих будущую игру:

Соревновательный шутер от третьего лица (MOBA-Lite), с классовыми и командными функциями и огромными разрушающимися картами.

Две команды на очень большом игровом поле. Цель – победить врага в тылу его базы.

Каждый класс будет обладать уникальными способностями и индивидуальностью.

Карта настолько огромна, что там нужно будет пользоваться поездами для передвижения.

Разрушение на основе вокселей позволяет создавать почти полностью пригодные для разрушения карты.

Различные классы могут отдавать команды своим партнерам.

Пока нет деталей о сроках выхода Neon Prime. Впрочем, инсайдер убежден, что Valve достаточно близка к анонсу релиза своей новой игры.