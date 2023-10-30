Valve готує новий шутер, схожий на Dota: інсайдер розкрив деталі

Наступною грою Valve з великою ймовірністю стане Neon Prime – шутер від третьої особи, який матиме спільні риси з Dota. Схожість вбачається як у плані всесвіту гри, так і щодо геймплейних моментів.

Інформацію про майбутній шутер Valve розповсюдив інсайдер Тайлер Маквікер. Перед цим він спілкувався із людьми, які беруть участь у цьому проєкті.

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Майбутня гра Valve

Інсайдер назвав цілу низку деталей, які характеризують майбутню гру:

Змагальний шутер від третьої особи (MOBA-Lite), з класовими та командними функціями та величезними картами, що можуть руйнуватися.

Дві команди на дуже великому ігровому полі. Мета – перемогти ворога в тилу його бази.

Кожен клас матиме унікальні здібності та індивідуальність.

Карта настільки величезна, що там треба буде користуватися поїздами для пересування.

Руйнування на основі вокселів дає змогу створювати майже повністю придатні для руйнування мапи.

Різні класи можуть віддавати команди своїм партнерам.

Наразі немає деталей про терміни виходу Neon Prime. Втім, інсайдер переконаний, що Valve доволі близька до анонсу релізу своєї нової гри.