Valve готує новий шутер, схожий на Dota: інсайдер розкрив деталі

30 жовтня 2023, 20:54
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Джерело:

wccftech

Наступною грою Valve з великою ймовірністю стане Neon Prime – шутер від третьої особи, який матиме спільні риси з Dota. Схожість вбачається як у плані всесвіту гри, так і щодо геймплейних моментів.

Інформацію про майбутній шутер Valve розповсюдив інсайдер Тайлер Маквікер. Перед цим він спілкувався із людьми, які беруть участь у цьому проєкті.

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Майбутня гра Valve

Інсайдер назвав цілу низку деталей, які характеризують майбутню гру:

  • Змагальний шутер від третьої особи (MOBA-Lite), з класовими та командними функціями та величезними картами, що можуть руйнуватися.
  • Дві команди на дуже великому ігровому полі. Мета – перемогти ворога в тилу його бази.
  • Кожен клас матиме унікальні здібності та індивідуальність.
  • Карта настільки величезна, що там треба буде користуватися поїздами для пересування.
  • Руйнування на основі вокселів дає змогу створювати майже повністю придатні для руйнування мапи.
  • Різні класи можуть віддавати команди своїм партнерам.

Наразі немає деталей про терміни виходу Neon Prime. Втім, інсайдер переконаний, що Valve доволі близька до анонсу релізу своєї нової гри.

Автор: Олег Терещенко