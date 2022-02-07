Неповага та знущання: італійці обвалили рейтинг відеогри Dying Light 2 на Metacritic

Відеогра Dying Light 2 опинилися в центрі досить неприємної ситуації. На думку італійських геймерів, розробники цього проєкту образили весь їхній народ.

Уже зараз можна стверджувати, що реліз гри Dying Light 2 Stay Human пройшов дуже вдало. Відеогра отримала хороші оцінки від критиків, а також стала однією з найпопулярніших у сервісі Steam: перша позиція в місцевому топі продажів, досить високий загальний рейтинг та піковий онлайн у 275 тисяч геймерів.

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Щоправда, її реліз навряд чи можна назвати ідеальним. А все тому, що відеогра Dying Light 2 опинилася в центрі одразу двох неприємних ситуацій. Спершу Techland несподівано додала антипіратський захист Denuvo, який геймери розкритикували ще до релізу. До речі, здається, вони все ж таки мали рацію, бо останній дійсно негативно впливає на відеогру.

А потім гру Dying Light 2 досить жорстко розкритикувати жителі Апеннінського півострова. Річ у тім, що в новій відеогрі є субтитри італійською мовою, а от повноцінної озвучки немає. Геймерів з цієї країни обурило таке ставлення, а тому вони вирішили показати своє невдоволення. Італійці відправилися на агрегатор рецензій Metacritic, де досить швидко обвалили рейтинг Dying Light 2. Додамо, що зараз в останньої такі оцінки:

PC – 5,4 бала

PlayStation 5 – 5,9 бала

PlayStation 4 – 4,5 бала

Xbox Series X – 5 балів

Xbox One – 4 бали

Італійці пишуть, що представники Techland образили їхній народ та проявили неповагу до його культури. А в окремих повідомлення взагалі йдеться про те, що розробники зробили це навмисно, щоб познущатися. На думку деяких геймерів, італійці не повинні платити за Dying Light 2 повну вартість. Мовляв, це неповноцінна версія відеогри.

Цікаво, що жителі Апеннінського півострова вже не вперше відзначаються подібним. У жовтні вони розгромили відеогру Far Cry 6, а все тому, що в ній також не було італійської озвучки. Наостанок додамо, що представники польської компанії Techland поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Трейлер відеогри Dying Light 2 Stay Human: відео