Несподіваний анонс: Blizzard оголосила, що працює над грою з елементами виживання

Компанія Blizzard несподівано анонсувала, що працює над новою відеогрою. Йдеться про фентезійний проєкт з елементами виживання, який не пов'язаний з її відомими франшизами.

Тиждень тому Microsoft анонсувала, що придбала Activision Blizzard за рекордну для ігрової індустрії суму – 68,7 мільярда доларів. На тлі такої новини представники останньої компанії активізувалися та нарешті почали ділитися інформацією.

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Наприклад, представники Blizzard дуже несподівано анонсували, що вже деякий час працюють над новою відеогрою. Йдеться про AAA-гру з елементами виживання, яка перебуває на ранніх стадіях розробки. А яскравим підтвердженням останнього може слугувати той факт, що зараз розробники активно шукають художників, дизайнерів та програмістів для роботи над цим проєктом.

Також варто зазначити, що йдеться про абсолютно нову франшизу, яка не пов'язана з Warcraft, Overwatch чи StarCraft. Тобто події їхньої нової відеогри розгорнуться в якомусь новому фентезійному всесвіті. Додамо, що представники Blizzard поки не вказали навіть робочу назву цієї відеогри.

Загалом вони поділилися лише загальною інформацією, а також опублікували два концепт-арти. Останні вказують на те, що події майбутньої відеогри будуть якось пов'язані з паралельними всесвітами чи зіткненням сучасного світу з фентезійним.

До речі, інформацією про цей проєкт поділився й голова компанії Майк Ібарра. У своєму твітері він написав, що не лише познайомився з грою, а й провів у ній немало часу. Загалом йому дуже сподобалася нинішня версія цього проєкту.

Відзначимо, що реліз цієї відеогри має відбутися на PC та консолі. Також варто додати, що представники Blizzard поки не вказали навіть приблизний рік виходу.

Концепт-арт нової гри Blizzard / Фото з офіційного сайту компанії