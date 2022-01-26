Неделю назад Microsoft анонсировала, что приобрела Activision Blizzard за рекордную для игровой индустрии сумму – 68,7 миллиарда долларов. На фоне такой новости представители последней компании активизировались и начали делиться информацией.

К теме Мир запомнит тебя жадным посмешищем, – продюсерша Blizzard попрощалась с Бобби Котиком

Например, представители Blizzard очень неожиданно анонсировали, что уже некоторое время работают над новой видеоигрой. Речь идет об AAA-игре с элементами выживания, которая находится на ранних стадиях разработки. А ярким подтверждением последнего может служить тот факт, что разработчики активно ищут художников, дизайнеров и программистов для работы над этим проектом.

Также стоит отметить, что речь идет о совершенно новой франшизе, не связанной с Warcraft, Overwatch или StarCraft. То есть события их новой видеоигры развернутся в какой-то новой фэнтезийной вселенной. Добавим, что представители Blizzard пока не указали даже рабочее название этой видеоигры.

В целом они поделились только общей информацией, а также опубликовали два концепт-арта. Последние указывают на то, что события предстоящей видеоигры будут как-то связаны с параллельными вселенными или столкновением современного мира с фэнтезийным.

Кстати, информацией об этом проекте поделился и глава компании Майк Ибарра. В своем твиттере он написал, что не только познакомился с игрой, но и провел в ней немало времени. В целом ему очень понравилась нынешняя версия этого проекта.

Отметим, что релиз этой видеоигры должен произойти на PC и консоли. Также стоит добавить, что представители Blizzard пока не указали даже примерный год выхода.

Концепт-арт новой игры Blizzard / Фото с официального сайта компании