Нестандартна комбінація: ентузіаст об'єднав Crusader Kings III та Mount & Blade 2: Bannerlord

У відкритому доступі з'явився цікавий мод, який об'єднує Crusader Kings III та Mount & Blade 2: Bannerlord. Цікаво, що для його запуску потрібно бути власником одразу двох цих ігор.

Напевно, всі геймери хоч колись мріяли про те, щоб об'єднати свої улюблені відеоігри в одну. Але зрозуміло, що шансів на офіційний реліз такого гібридного проєкту майже ніколи й немає. Щоправда, іноді таку несправедливість можуть виправити моддери.

Не пропустіть Кривавий експеримент: геймер захотів дізнатися, як працює удача у відеогрі New World

Саме до таких ентузіастів можна віднести й головного героя цієї історії, який поділився нестандартною модифікацією з назвою "Crusader Blade". Отже, цей моддер вирішив об'єднати дуже популярну стратегію Crusader Kings III та рольову відеогру Mount & Blade 2: Bannerlord. Але найцікавіше, що він не просто переніс деякі елементи з однієї гри в іншу. Річ у тім, що для повноцінної роботи його модифікації потрібно бути власником одразу двох цих відеоігор.

Трейлер модифікації "Crusader Blade": відео

Усе працює досить просто, а загалом цей гібрид дуже схожий на ігри з серії Total War. Майже весь час геймери будуть проводити на глобальній мапі в Crusader Kings III, а от найцікавіше розпочинається, коли їхня армія має взяти участь у битві. У такі моменти мод переносить гравців на віртуальне поле бою в Mount & Blade 2: Bannerlord, де грати потрібно вже в режимі від третьої особи. Модифікація генерує схожі війська та співвідношення сил, а також підбирає відповідну місцевість (погоду не враховує). Після завершення бою вона переносить результат та інші дані в Crusader Kings III.

Варто відзначити, що ентузіаст вже навіть випустив першу версію цього моду, яку можна безплатно завантажити на офіційному сайті. Також за цим посиланням можна знайти детальну інструкцію з встановлення.

Модифікація "Crusader Blade" / Фото з блогу розробника