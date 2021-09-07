Напевно, серію Doom можна назвати однією з найуспішніших в історії відеоігрової індустрії. Перша її частина вийшла ще в 1993 році й мала значний вплив на розвиток жанру шутерів від першої особи. А тому й недивно, що навіть у 2021 році є ентузіасти, які працюють над різноманітними адаптаціями цієї культової відеогри.

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Саме за таку цікаву роботу вирішив взятися й користувач з нікнеймом Hellknight61. Цей моддер створює ремейк гри Doom на ігровому рушії Age of Empires II, а називається його проєкт "Age of Doom". Ентузіаст відзначив, що у своїй роботі він використовує асети та звуки з оригінальної відеогри. Також він розповів, що переніс в цю стратегію озброєння, ворогів, а також різноманітні механіки. Ігровий персонаж може взаємодіяти з телепортами, ліфтами та перемикачами. Варто додати, що ентузіаст навіть додав одну нову механіку – спринт.

Загалом Hellknight61 перетворив цю відому стратегію на шутер від третьої особи. Не забув ентузіаст й про сюжетну кампанію, щоправда, на створення своєї унікальної історії його надихнула не лише оригінальна гра Doom, а й третя частина з цієї серії, яка вийшла у 2004 році. Головний герой вже встиг створити навчальний рівень, чотири ігрових епізоди, а також зараз працює над фіналом історії.

Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити цей мод можна за цим посиланням. Також там можна знайти детальну інструкцію з його встановлення та іншу цікаву інформацію про модифікацію "Age of Doom".

Ігровий процес в "Age of Doom": відео