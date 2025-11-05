4 сезон Відьмака від Netflix отримав змішані відгуки від шанувальників, зокрема через невдале, на думку деяких, зображення відомих героїв всесвіту. Невдоволеними залишилися й геймери, які як завжди стверджують, що в іграх все було краще. Порівняти персонажів з творіння CDPR з їхньою серіальною адаптацією, пропонує 24 Канал.

Як змінилися відомі герої?

Новий виконавець ролі Ґеральта з Рівії Ліам Хемсворт зробив "м'ясника з Блавікена" дещо добрішим на вигляд, що не вельми сподобалося шанувальникам.

Ґеральт у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Менше критики на свою адресу отримала принцеса Цірілла, яку досить гарно зобразила Фрея Аллан.

Цірі у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Таким же чарівним залишився улюбленець публіки – бард Любисток.

Любисток у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Пара відомих чаклунок також не отримали суттєвих змін у порівнянні з попередніми сезонами.

Трісс Мериґольд у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Йеннефер у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Не змінився й реданський розвідник Сігізмунд Дійкстра.

Дійкстра у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Натомість деякі фанати висловили невдоволення зміною характеру імператора Емгира вар Емрейса, який з суворого та владного тирана раптово перетворився в "істеричного плаксу", так ще й суттєво помолодшав у порівнянні зі своїм ігровим протеже.

Чорне Сонце у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Не викликав негативу новий Весемір, якого зіграв Пітер Маллан, замінивши Кіма Боднію.

Найбільше ж суперечок у мережі викликав персонаж легендарного Лоуренса Фішборна – вампір Регіс. Залишимо причини цього без коментарів та на ваш розсуд.

Друзяка-вампір у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Натомість ще один "дебютант" 4 сезону, краснолюд Золтан Хівай вийшов доволі колоритним та пам'ятним персонажем.

Головний гуморист у грі та 4 сезоні / Фото CDPR та Netflix

Отож, загалом більшість акторів досить гарно потрапляють у "вайби" ігрових персонажів, звісно, за деякими винятками.