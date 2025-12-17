Команда розробників також вирішила відмовитися від кооперативного режиму на користь одиночного проходження, щоб краще передати атмосферу всесвіту "Термінатора", розповідає 24 Канал з посиланням на заяву розробників.

Дивіться також Larian Studios випустили Divinity: Original Sin 2 на PlayStation 5 і Switch 2

Чому змінилася концепція гри?

Спершу планувалося, що гра з'явиться у ранньому доступі, про це мовилося на сторінці в Steam ще восени минулого року. Але згодом дату змістили на 2025 рік.

Тепер стало відомо, що реліз знову відкладено, і цього разу на невизначений термін. Однак разом із поганими новинами прийшли й зміни у стратегії випуску: студія відмовилася від етапу Early Access. Гра вийде одразу як готовий продукт на платформах PC (Steam), PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Найсуттєвішою зміною стало вилучення кооперативного режиму для чотирьох гравців. Розробники пояснили це прагненням забезпечити максимально автентичний досвід виживання. Рішення було прийняте після тривалих тестувань і консультацій із фанатами франшизи, які допомогли зрозуміти, що саме одиночний режим найкраще відповідає духу постапокаліптичного світу.

Ті, хто хоче випробувати гру до офіційного релізу, зможуть взяти участь у закритих тестових сесіях. Учасникам доведеться підписати угоду про нерозголошення, а подати заявку на участь можна на офіційних ресурсах проєкту.

Про що гра?

Сюжет гри розгортається через чотири роки після ядерної війни. Гравцям доведеться досліджувати відкритий світ, відбудовувати базу для вцілілих людей та протистояти загрозам: машинам Skynet, самому Термінатору та іншим групам людей. Автори обіцяють оригінальну історію, появу як нових, так і знайомих персонажів, а також повноцінний, технічно відполірований продукт на старті з текстовою локалізацією.