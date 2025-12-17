Команда разработчиков также решила отказаться от кооперативного режима в пользу одиночного прохождения, чтобы лучше передать атмосферу вселенной "Терминатора", рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление разработчиков.

Почему изменилась концепция игры?

Сначала планировалось, что игра появится в раннем доступе, об этом говорилось на странице в Steam еще осенью прошлого года. Но впоследствии дату сместили на 2025 год.

Теперь стало известно, что релиз снова отложен, и на этот раз на неопределенный срок. Однако вместе с плохими новостями пришли и изменения в стратегии выпуска: студия отказалась от этапа Early Access. Игра выйдет сразу как готовый продукт на платформах PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Самым существенным изменением стало изъятие кооперативного режима для четырех игроков. Разработчики объяснили это стремлением обеспечить максимально аутентичный опыт выживания. Решение было принято после длительных тестирований и консультаций с фанатами франшизы, которые помогли понять, что именно одиночный режим лучше всего соответствует духу постапокалиптического мира.

Те, кто хочет опробовать игру до официального релиза, смогут принять участие в закрытых тестовых сессиях. Участникам придется подписать соглашение о неразглашении, а подать заявку на участие можно на официальных ресурсах проекта.

О чем игра?

Сюжет игры разворачивается через четыре года после ядерной войны. Игрокам придется исследовать открытый мир, отстраивать базу для выживших людей и противостоять угрозам: машинам Skynet, самому Терминатору и другим группам людей. Авторы обещают оригинальную историю, появление как новых, так и знакомых персонажей, а также полноценный, технически отполированный продукт на старте с текстовой локализацией.