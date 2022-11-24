Стримінговий гігант вже глибоко занурився в сферу ігор, відкривши власні ігрові студії, а також придбавши інші.

Читайте також PIN-UP Foundation придбав генератор для забезпечення стабільної роботи Харківського метро

AAA-гра від Netflix

Серед придбань Netflix – інді-розробники Spry Fox і Night School Studios, відомі інді-хітами Cozy Grove і Oxenfree відповідно.

Перша власна студія Netflix відкрилася в Гельсінкі, Фінляндія, на початку цього року. Поки остання – у Лос-Анджелесі, яку очолив колишній продюсер Overwatch Чако Сонні.

Ця студія в Лос-Анджелесі є місцем, де Netflix відкрив список вакансій для ігрового директора, який буде працювати разом із Сонні. Інші посади, перелічені на веб-сайті компанії, включають арт-директора, технічного директора та аналітика живих послуг.

Ці списки натякають на те, що Netflix прагне розробити шутер від першої чи третьої особи з живим сервісом AAA, що є відповідним напрямком, враховуючи досвід Сонні в Overwatch.

Студія також, ймовірно, буде прагнути використовувати технологію хмарних ігор, щоб надати свої ігри широкій аудиторії. Це було б значним відхиленням від інших ігор, пропонованих Netflix, які в основному складалися з мобільних ігор, таких як Stranger Things: Puzzle Tales, які були доступні безкоштовно для передплатників Netflix.

Гра Stranger Things: Puzzle Tales / Netflix

Окрім розробки ігор, Netflix доклав зусиль, щоб утвердитися в ігровому просторі. Гра Immortality, яку оцінили критики, нещодавно стала доступною для передплатників після того, як стало відомо, що гра була номінована в кількох категоріях на ітерації The Game Awards у 2022 році.

Oxenfree також став доступним у сервісі після придбання Netflix Night School Studios. Окрім цих зусиль, Netflix уже відомий виробництвом і розповсюдженням шоу на основі популярних відеоігор, які досягли приголомшливого успіху. Яскравими прикладами є Cyberpunk: Edgerunners і The Cuphead Show.