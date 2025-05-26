Mortal Kombat 1 Definitive Edition, яка включає базову гру та всі випущені для неї DLC, побачила світ 14 травня 2025 року, нагадує 24 Канал. У X розробники повідомили, що більше не планують додавати нових бійців чи сюжетних доповнень. Надалі оновлення стосуватимуться лише виправлення помилок і балансування геймплею.

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Ми розуміємо, що фанати можуть бути розчаровані, але наша команда має зосередитись на наступному проєкті, аби зробити його справді якісним,

– йдеться в офіційній заяві NetherRealm.

Який саме новий тайтл готує студія – наразі не розкривається. Однак інсайдер MultiverSusie натякнув, що мова може йти про Injustice 3 – нову гру в серії супергеройських файтингів від DC.

Таким чином, підтримка Mortal Kombat 1 припинилася через 20 місяців після релізу – це менше, ніж у випадку з Mortal Kombat 11, яку розвивали протягом 27 місяців.

Mortal Kombat 1 вийшла у вересні 2023 року на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch. Продажі перевищили 5 мільйонів копій, хоча найуспішнішою частиною серії залишається Mortal Kombat 11 із результатом у 15 мільйонів.

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