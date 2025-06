Одна з найкращих рольових ігор усіх часів отримає ремастер

Одна з найкращих RPG у жанрі D&D-ігор повертається з новим виглядом. Neverwinter Nights 2, створена Obsidian, отримає оновлену версію від Aspyr разом з усіма доповненнями.

Aspyr оновлює забуту класику від Obsidian

Neverwinter Nights 2, яку часто називають однією з найкращих рольових ігор, отримує шанс на друге життя. Компанія Aspyr працює над ремастером проєкту, який багато хто вважає шедевром, попри те, що він часто залишається в тіні таких титанів, як Baldur’s Gate II та Knights of the Old Republic, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kotaku.

Дивіться також Король Ночі убиває Джона Сноу: нова стратегія за "Грою престолів" отримала епічний трейлер

Розроблена студією Obsidian у 2006 році, Neverwinter Nights 2 була не просто продовженням культової гри від BioWare – вона змістила акцент на сюжет, запропонувавши глибоку одиночну кампанію з яскравими персонажами-компаньйонами. У грі розповідається історія сироти, вихованого ельфійським рейнджером, який намагається перемогти Короля Тіней. До роботи над грою долучилися ветерани індустрії – серед них і колишні розробники Planescape: Torment.

Як і чимало інших ігор своєї епохи, Neverwinter Nights 2 сьогодні виглядає застарілою. Саме тому ремастер, над яким працює Aspyr, обіцяє дати їй нове дихання. Видання включатиме всі три доповнення:

"Маска Зрадника" (2007) – повноцінне продовження оригінальної кампанії з новими заклинаннями й механіками.

"Буря Зехіру" (2008) – не така сильна історія, але важлива як завершення ери D&D 3.5.

"Таємниці Вестгейту" (2009) – окрема пригода, не пов'язана з головною сюжетною лінією, але тепер також отримає нову версію.

Реліз оновленої гри запланований на 15 липня. Вона буде доступна для Xbox, PS5 і ПК. На мобільні пристрої її не анонсовано, хоча Aspyr раніше успішно випустила KotOR для Android.

Дивіться трейлер ремастера: відео