Одна из лучших ролевых игр всех времен получит ремастер

Одна из лучших RPG в жанре D&D-игр возвращается с новым видом. Neverwinter Nights 2, созданная Obsidian, получит обновленную версию от Aspyr вместе со всеми дополнениями.

Aspyr обновляет забытую классику от Obsidian

Neverwinter Nights 2, которую часто называют одной из лучших ролевых игр, получает шанс на вторую жизнь. Компания Aspyr работает над ремастером проекта, который многие считают шедевром, несмотря на то, что он часто остается в тени таких титанов, как Baldur's Gate II и Knights of the Old Republic, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

Разработанная студией Obsidian в 2006 году, Neverwinter Nights 2 была не просто продолжением культовой игры от BioWare – она сместила акцент на сюжет, предложив глубокую одиночную кампанию с яркими персонажами-компаньонами. В игре рассказывается история сироты, воспитанного эльфийским рейнджером, который пытается победить Короля Теней. К работе над игрой присоединились ветераны индустрии – среди них и бывшие разработчики Planescape: Torment.

Как и многие другие игры своей эпохи, Neverwinter Nights 2 сегодня выглядит устаревшей. Именно поэтому ремастер, над которым работает Aspyr, обещает дать ей новое дыхание. Издание будет включать все три дополнения:

"Маска Предателя" (2007) – полноценное продолжение оригинальной кампании с новыми заклинаниями и механиками.

"Буря Зехира" (2008) – не такая сильная история, но важная как завершение эры D&D 3.5.

"Тайны Вестгейта" (2009) – отдельное приключение, не связанное с главной сюжетной линией, но теперь также получит новую версию.

Релиз обновленной игры запланирован на 15 июля. Она будет доступна для Xbox, PS5 и ПК. На мобильные устройства она не анонсирована, хотя Aspyr ранее успешно выпустила KotOR для Android.

