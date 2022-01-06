Останнім часом розробники Call of Duty: Warzone стали часто потрапляти в різні неприємні ситуації, а розпочалося це після того, як стартував перший сумісний сезон з Vanguard. Спершу геймерам не сподобалася нова мапа, яка була наповнена багами, а потім вони розкритикували новорічну подію з Крампусом та одразу кілька скінів.

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Цього разу сталося щось схоже, а найцікавіше, що в центрі такої неприємної ситуації опинився скін, який з'явився в Call of Duty: Warzone одночасно зі стартом нового сезону. Річ у тім, що цей образ входить до складу платної бойової перепустки, щоправда, розмістився він аж на 100 її рівні. Тобто отримати його можуть лише ті геймери, які готові витратити чимало часу або грошей.

Додамо, що доступ до актуальної бойової перепустки можна придбати за тисячу CoD Points, а це приблизно 10 доларів. А за 2400 CoD Points (20 доларів) можна купити спеціальну версію, де розблоковано перші 20 рівнів. Також за окрему плату можна придбати перехід на певний рівень.

Отже, йдеться про образ на оперативника Френсіса, який називається "Awoken". Напевно, його можна назвати новою та вдосконаленою варіацією "славнозвісного" скіна з назвою "Roze". А все тому, що образ "Awoken" майже неможливо помітити на дальніх та середніх дистанціях. Річ у тім, що на такій відстані чомусь видно лише його маску, а тіло стає повністю невидимим.

Скін "Awoken" / Фото з офіційного сайту розробників Call of Duty

Тобто всі власники цього зламаного образу отримують несправедливу перевагу під час змагальних матчів. Геймери припускають, що це може бути якось пов'язано з помилкою на рівні деталізації, бо тіло такого персонажа починає зникати лише на відстані 30 – 40 метрів.

Як "працює" цей баг: відео

Який вигляд має цей скін в бою: відео

Наостанок варто відзначити, що розробники Call of Duty: Warzone поки ніяк не коментували цю ситуацію. Дуже ймовірно, що за виправлення цього недоліку вони візьмуться, бо з часом все більше людей зможе розблокувати такий зламаний скін.