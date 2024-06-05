Що знайшли

Один із фанатів виявив набір невикористаних голосових реплік, які ховались у файлах на ПК до версії 1.06. Але тут потрібне уточнення: сам діалог можна знайти в грі, просто не з цим голосом.

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Як зазначає користувач Twitter @MagicalShion, ці репліки належать NPC Nepheli Loux, яка має повну квестову лінію і може бути викликана для додаткової допомоги під час битви з босом Godrick the Grafted. У фінальній версії гри її озвучує Кара Теоболд, але в цих аудіофайлах вона звучить зовсім інакше. Джерело зазначає, що цей новий голос схожий на акторку Хелен Монкс, яка озвучила в цій же грі Родеріку.

Незрозуміло, чому ці повністю записані репліки так довго перебували у файлах гри, але датамайнер і реставратор вирізаного контенту Elden Ring Секіро Дубі стверджує, що в титрах мережевого тесту Elden Ring Nepheli Loux не мала підтвердженого актора, який би її озвучував. Натомість у титрах просто сказано: "Буде вирішено пізніше". Можливо, це було пов'язано з тим, що акторка, яка її озвучувала, була обрана в останню хвилину.

За словами @MagicalShion, в архіві більше немає жодної музики, "яка б не входила до збірки 1.00. Тож ми не пропустили більше нічого, що б не увійшло до остаточного варіанту гри.

Нагадаємо, це не перший раз, коли ми бачимо невикористані аудіокліпи та контент з Elden Ring. У березні Секіро Дубі продемонстрував альтернативну версію початку гри, в якій пригоди починалися на пляжі, а не на закинутому цвинтарі, куди ви потрапляєте після першої ж сутички.