Не секрет, що чимало футболістів є шанувальниками Counter-Strike, а наш Олександр Зінченко й узагалі має за плечима дві гри на офіційних кіберспортивних змаганнях.

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Не цурається свого хобі й гравець саудівського колективу Аль-Гіляль – Неймар, який наразі продовжує відновлення після важкої травми.

Днями, бразилець опублікував у Instagram історію, де висловив свої претензії до Valve, показавши, що нічим не відрізняється від інших геймерів.

За допомоги відео футболіст вирішив поскаржитися розробникам на те, що його нібито точний постріл з AWP (снайперської гвинтівки) не був "зарахований" грою.

CS зламаний, подивіться на це… не може бути, – написав Неймар.

Сторі Неймара – дивитися відео

На перший погляд здається, що скарга футболіста обґрунтована, однак, переглянувши відео кілька разів, геймери швидко зрозуміли, що це не зовсім так.

Я чогось не розумію чи він справді промахнувся?, – написав один зі збентежених коментаторів.

Вивчення ролика "під мікроскопом" від доволі популярного контент-мейкера по CS під ніком zipeL, показало – Неймар дійсно промазав.

Ситуація неабияк розсмішила шанувальників гри, оскільки кумедно зрезонувала з тим, що Ней відомий своєю звичкою "випрошувати" штрафні та пенальті на футбольному полі й, схоже, вирішив застосувати подібну тактику з Valve.