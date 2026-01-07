Час прощатися з традиційною графікою в іграх – Nvidia оголосила еру нейронного рендерингу

На виставці CES 2026 компанія Nvidia вперше за п'ять років не представила жодної нової відеокарти. Замість оновлення лінійки заліза акцент змістився на суперкомп'ютери архітектури Vera Rubin та програмні рішення DLSS 4.5 і MFG 6X.

Глава корпорації Дженсен Хуанг переконаний, що класичне промальовування зображення відтепер поступатиметься місцем нейронному рендерингу, який здатен створювати неймовірно реалістичні світи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tom's Hardware.

Як саме штучний інтелект замінить звичні графічні технології?

Дженсен Хуанг вважає, що епоха традиційного растрового рендерингу наближається до завершення. На його думку, майбутнє ігрової індустрії належить нейронним мережам, які здатні генерувати зображення в будь-якому стилі – від екстремального фотореалізму до мультяшного шейдингу.

Він припускає, що взаємодія з такими фотографічними світами відбуватиметься на швидкості 500 кадрів за секунду.

Наразі робочі навантаження зміщуються у бік складніших операцій над меншою кількістю пікселів, але значно вищої якості. Nvidia вже проводить у лабораторіях експерименти, які можуть повністю замінити традиційні графічні конвеєри нейронними.

Технологія DLSS стає настільки важливою, що розробники ігор все частіше вносять її підтримку до обов'язкових системних вимог. Відеокарта GeForce RTX 5090 залишається найпотужнішим рішенням для класичного растрового рендерингу, але її продуктивність у масовому сегменті з'явиться ще не скоро.

Але це ще не все…

Окрім візуальної частини, штучний інтелект візьме на себе керування персонажами. Завдяки системі Nvidia ACE навантаження на центральні процесори знизиться, а герої ігор отримають емоційний реалізм та індивідуальну анімацію, створену ШІ.

У найближчі роки це дозволить розробникам не витрачати ресурси на ручну анімацію кожного об'єкта, перетворивши ігри на динамічні світи з "розумними" жителями.

Вже зараз розробники почали використовувати ШІ в іграх не лише для генерації деяких об'єктів. Наприклад Creative Assembly додають у свою стратегію Total War: Pharaoh інтерактивного помічника, який допоможе гравцям краще орієнтуватися у складних механіках гри.