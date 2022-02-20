Історія змагального Counter-Strilke знає багато величних перемог та прикрих поразок, моментів неймовірної майстерності та кумедних невдач. Сьогодні ми поговоримо саме про останні.

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Як виник "Клуб Рулона"

Рекорд – це не завжди подія зі знаком "+", іноді ними стають і негативні явища. У 2008 році, ще у часи CS 1.6 відбулося саме одне із таких.

На Європейському чемпіонаті з CS (так, колись були й такі) у матчі Росії та Польщі гравець польської команди Адам "ruloN" Вишневський зіграв настільки "феєрично", що в кінцівці матчу мав статистику у 0 вбивств та 15 смертей.

Ситуація швидко стала "мемом" серед геймерів та фактично заснувала клуб імені нікнейму Вишневського, в який і донині зараховують професійних гравців, які зуміли повторити чи навіть перевершити "успіх" поляка.

Табло матчу 2008 року де й відзначився ruloN / зображення stopgame

Серед його резидентів чимало відомих шанувальникам кіберспорту особистостей, зокрема його членами у різні періоди своєї кар'єри стали: cajunb, v1c7or, broky, XSEPOWER, k0nfig, misutaaa, Aleksib, jks та GuardiaN.

Через розширення кіберспортивної інфраструктури та збільшення кількості турнірів фіксувати нові імена стає все важче, проте шанувальники CS намагаються пильно стежити за доданням новачків. А ті, хто вже потрапили до "клубу Рулона" залишаються в пам'яті шанувальників кіберспорту надовго.

Українці в клубі

Є у цьому "почесному" списку і чимала діаспора українських гравців. Серед них легенди українського кіберспорту, що доклали руку до становлення всесвітньовідомої організації NAVI: Арсеній "ceh9" Триноженко та Михайло "kane" Благін.

Легендарний момент тріумфу NAVI 2010: у кадрі ceh9 / зображення hyperxgaming.com

Поміж останніх до цього "клубу за інтересами" втрапив чинний професіонал, гравець колективу MAD Lions – Віктор "sdy" Оруджев, який на DreamHack Open November 2021, виступаючи ще за Team Spirit закінчив мапу Nuke із рахунком 0:16.

Так вітали Оруджева у MAD Lions / зображення з твітеру MAD Lions

Найбільш пам'ятним українцем у списку можна назвати теперішнього аналітика та тренера Сергія "lmbt" Бежанова, який у часи своєї ігрової кар'єри зумів встановити нову планку для охочих потрапити до "елітарного" клубу, закінчивши матч із комічним рахунком у -1 вбивство та 16 смертей.

lmbt на тренерській позиції / зображення weplay.tv

Варто зазначити, що така, здавалося б розгромна статистика, не завжди показник низьких навичок гравця. У всіх нас бувають погані дні і "клуб Рулона" яскраво це демонструє, адже серед його учасників є титуловані професіонали та переможці мейджорів.

Бажаємо вам не встановлювати подібних рекордів ані у іграх, ані в житті.