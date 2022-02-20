История соревновательного Counter-Strilke знает много величественных побед и досадных поражений, моментов невероятного мастерства и забавных неудач. Сегодня мы поговорим именно о последних.

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Как появлися "Клуб Рулона"

Рекорд – это не всегда событие со знаком "+", иногда ими становятся и негативные явления. В 2008 году еще во времена CS 1.6 произошло именно одно из таких.

На Европейском чемпионате по CS (так, когда-то были и такие) в матче России и Польши игрок польской команды Адам "ruloN" Вишневский сыграл настолько "феерично", что в концовке матча имел статистику в 0 убийств и 15 смертей.

Ситуация быстро стала "мемом" среди геймеров и фактически основала клуб имени никнейма Вишневского, в который и сейчас зачисляют профессиональных игроков, сумевших повторить или даже превзойти "успех" поляка.

Табло матча 2008 года, где и отличился ruloN / изображение stopgame

Среди его резидентов многие известные поклонникам киберспорта личности, в частности его членами в разные периоды своей карьеры стали: cajunb, v1c7or, broky, XSEPOWER, k0nfig, misutaaa, Aleksib, jks и GuardiaN.

Из-за расширения киберспортивной инфраструктуры и увеличения количества турниров фиксировать новые имена становится все труднее, однако поклонники CS пытаются внимательно следить за добавлением новичков. А те, кто уже попал в "клуб Рулона", остаются в памяти поклонников киберспорта надолго.

Украинцы в клубе

Есть в этом "почетном" списке и большая диаспора украинских игроков. Среди них легенды украинского киберспорта, приложившие руку к становлению всемирно известной организации NAVI: Арсений "ceh9" Триноженко и Михаил "kane" Благин.

Легендарный момент триумфа NAVI 2010: в кадре ceh9 / изображение hyperxgaming.com

Среди последних в этот "клуб по интересам" попал действующий профессионал, игрок коллектива MAD Lions – Виктор "sdy" Оруджев, который на DreamHack Open November 2021, выступая еще за Team Spirit, закончил карту Nuke со счетом 0:16.

Так приветствовали Оруджева в MAD Lions / изображение с твиттера MAD Lions

Наиболее памятным украинцем в списке можно назвать нынешнего аналитика и тренера Сергея "lmbt" Бежанова, который во времена своей игровой карьеры сумел установить новую планку для желающих попасть в "элитарный" клуб, закончив матч с комическим счетом в -1 убийство и 16 смертей.

lmbt на тренерской позиции / изображение weplay.tv

Следует отметить, что такая, казалось бы разгромная статистика, не всегда показатель низких навыков игрока. У всех нас бывают плохие дни и "клуб Рулона" ярко это демонстрирует, ведь среди его участников есть титулованные профессионалы и победители мейджоров.

Желаем вам не устанавливать подобные рекорды ни в играх, ни в жизни.