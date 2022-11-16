Трейлер I Am Jesus Christ, майбутньої релігійної FPS, нагадав багатьом геймерам культову The Elder Scrolls V: Skyrim.

Важливо PIN-UP Ukraine сплатила 170 мільйонів гривень податків у 2022 році

Проєкт було анонсовано кілька років тому. Тоді розробник назвав його "першою грою, яка пропонує симуляцію життя Ісуса Христа, у якій гравці зможуть творити чудеса та боротися з сатаною".

Новий трейлер

Хоча остаточний реліз планується не раніше середини 2023 року, безкоштовне демо з підзаголовком "Prologue" буде доступне усім охочим уже 1 грудня.

Новий трейлер, присвячений цій події, продемонстрував ігровий процес, що чекатиме на геймерів, зобразивши Ісуса, який творить різноманітні чудеса: від перетворення води на вино до зцілення хворих.

Трейлер I Am Jesus Christ: Prologue – відео

Схоже, що гра дотримуватиметься Біблії, принаймні хронологічно, адже на початку трейлера можна побачити надпис "Лука 1:1", що вказує на те, де саме гравці знаходяться в часовій шкалі історії Спасителя.

Чому схоже Скайрім?

Чимало геймерів не могли не помітити неабияку схожість геймплею I Am Jesus Christ: Prologue з ігровим процесом легендарного Skyrim і на це є одразу кілька причин.

Попри кардинально різні світи у яких проходять події, багато локацій у I Am Jesus Christ нагадують ті, що ми могли бачити раніше у RPG від Bethesda, зокрема дуже подібним виглядає інтер'єр будинку.

На додачу до цього є вид від першої особи та багато анімацій рук, схожих на ті, які гравці могли бачити під час користування магією в Skyrim. Та навіть UI квестів на екрані також дуже нагадує "древні сувої".

Використання магії в Skyrim / скриншот з YouTube

Наразі достеменно незрозуміло, чи буде скільки I Am Jesus Christ серйозним проєктом чи все ж сатиричним, проте сподіваємося що це стане відомо, коли гравці отримають доступ до прологу, який, нагадуємо, вийде вже на початку наступного місяця.