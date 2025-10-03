У цифровому магазині Epic Games Store стартувала щотижнева роздача ігор. Цього разу користувачі можуть безкоштовно додати до своєї бібліотеки неовікторіанський симулятор виживання Nightingale від канадської студії Inflexion Games, заснованої колишнім менеджером BioWare Ааріном Флінном.

Що відомо про гру та інші пропозиції?

Події Nightingale розгортаються в альтернативному всесвіті, де Землю знищено, а мандрівники між просторами досліджують інші, процедурно згенеровані світи, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку гри в EGS.

Гравцям поодинці або в кооперативі належить досліджувати фантастичні виміри, переміщуючись між ними за допомогою порталів. Головне завдання – відшукати чарівне місто Найтінгейл, яке є останнім оплотом людства.

Від моменту виходу в ранньому доступі гра отримала низку великих оновлень. Серед них – перехід на рушій Unreal Engine 5.4, березневе оновлення Nightingale City, а також додавання офлайн-режиму. Варто зазначити, що російську мову в гру досі не додали.

Щоб отримати гру безкоштовно, потрібно перейти на сторінку тайтлу в Epic Games Store і натиснути кнопку "Отримати". Роздача не має регіональних обмежень.

Окрім Nightingale, цього тижня в Epic Games Store роздають бонуси, які припадуть до смаку любителям мережевої рольової гри Firestone: Online Idle RPG та мобільну головоломку Doodle Devil: Dark Side.

Забрати всі три пропозиції можна до 9 жовтня, 18:00 за київським часом. Наступною безкоштовною грою в магазині стане динамічний екшен-платформер Gravity Circuit.