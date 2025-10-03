Що відомо про гру та інші пропозиції?

Події Nightingale розгортаються в альтернативному всесвіті, де Землю знищено, а мандрівники між просторами досліджують інші, процедурно згенеровані світи, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку гри в EGS.

Дивіться також Саудівський принц змінив нікнейм у Steam на честь придбання Electronic Arts

Гравцям поодинці або в кооперативі належить досліджувати фантастичні виміри, переміщуючись між ними за допомогою порталів. Головне завдання – відшукати чарівне місто Найтінгейл, яке є останнім оплотом людства.

Від моменту виходу в ранньому доступі гра отримала низку великих оновлень. Серед них – перехід на рушій Unreal Engine 5.4, березневе оновлення Nightingale City, а також додавання офлайн-режиму. Варто зазначити, що російську мову в гру досі не додали.

Щоб отримати гру безкоштовно, потрібно перейти на сторінку тайтлу в Epic Games Store і натиснути кнопку "Отримати". Роздача не має регіональних обмежень.

Окрім Nightingale, цього тижня в Epic Games Store роздають бонуси, які припадуть до смаку любителям мережевої рольової гри Firestone: Online Idle RPG та мобільну головоломку Doodle Devil: Dark Side.

Забрати всі три пропозиції можна до 9 жовтня, 18:00 за київським часом. Наступною безкоштовною грою в магазині стане динамічний екшен-платформер Gravity Circuit.