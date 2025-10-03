Что известно об игре и другие предложения?

События Nightingale разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля уничтожена, а путешественники между пространствами исследуют другие, процедурно сгенерированные миры, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу игры в EGS.

Игрокам в одиночку или в кооперативе предстоит исследовать фантастические измерения, перемещаясь между ними с помощью порталов. Главная задача – отыскать волшебный город Найтингейл, который является последним оплотом человечества.

С момента выхода в раннем доступе игра получила ряд крупных обновлений. Среди них – переход на движок Unreal Engine 5.4, мартовское обновление Nightingale City, а также добавление офлайн-режима. Стоит отметить, что русский язык в игру до сих пор не добавили.

Чтобы получить игру бесплатно, нужно перейти на страницу тайтла в Epic Games Store и нажать кнопку "Получить". Раздача не имеет региональных ограничений.

Кроме Nightingale, на этой неделе в Epic Games Store раздают бонусы, которые придутся по вкусу любителям сетевой ролевой игры Firestone: Online Idle RPG и мобильную головоломку Doodle Devil: Dark Side.

Забрать все три предложения можно до 9 октября, 18:00 по киевскому времени. Следующей бесплатной игрой в магазине станет динамичный экшен-платформер Gravity Circuit.