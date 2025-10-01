Виглядає, що у королівській родині Саудівської Аравії є принаймні один затятий геймер, повідомляє 24 Канал з посиланням на 80LV.

Доклав руку до придбання?

Ігрову індустрію сколихнула одна з найгучніших угод в історії – Electronic Arts була придбана за 55 мільярдів доларів, а покупцями стали ніхто інші як інвестори із Саудівської Аравії.

Невдовзі після цього, акаунт одного з саудівських принців у Steam отримав новий промовистий нікнейм: "I bought EA. **** Next?" (Я купив EA. **** Наступна?, – 24 Канал).

Хоча зараз сторінка красується іншим підписом, в історії все ще можна побачити цей кумедний факт.

Історія зміни нікнеймів / Скриншот зі Steam

Цей профіль на платформі Valve пов'язують з принцом, на ім'я Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд.

Сторінку, було виявлено понад 5 років тому, а таке припущення про її власника зроблено через її ідентифікатор: "Abdullah_Al_Saud", тисячі ігор у власності та інвентар з предметами на десятки, а то й сотні тисяч доларів.

Окрім того, у свій час геймер з Лондона працював в дорогому готелі та нібито на власні очі бачив як один принц подорожує з персональним геймерським ПК та величезним телевізором, повідомляє daily dot.

Цікаво, що попри всі здогадки, припущення про власника акаунту ніколи не було підтверджено офіційно. Враховуючи, що у Саудівській Аравії налічується понад 200 принців, кожен з яких є членом королівської родини, не виключено, що воно все ж правдиве.

Однак навіть якщо це так, то чи доклався цей конкретний принц до історичної угоди ми, ймовірно, ніколи не дізнаємось.