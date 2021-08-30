Ніхто цього не помітив: розробник God of War розкрив цікаву деталь про бойову сокиру Кратоса

Один із працівників PlayStation Studios розкрив цікаву деталь про Левіфан – сокиру Кратоса у перезавантаженні God of War 2018 року. Подробиці у матеріалі.

God of War (2018) виробництва студії Sony Santa Monica отримала широке визнання та купу різноманітних нагород, попутно ставши грою року за версією багатьох видань та премій. Значною мірою таку любов критиків та геймерів, пригоди Бога війни заслужили власною "відшліфованістю" та шаленою увагою до деталей, а бойову систему проєкту багато хто вважає однією з найкращих за всю історію індустрії.

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Сюрпризом стало те, що захоплюючись різноманітними деталями та чеснотами цієї беззаперечно неймовірної гри, гравці не помітили "слона в посудній лавці", адже від їхніх очей втекла вельми цікава деталь, що стосується легендарної зброї Кратоса – сокири Левіафан.

Отож, виявилося що коли Бог війни знімає зброю зі спини, вона миттєво, а найголовніше непомітно, збільшується у нього в руках. Цим цікавим фактом поділився візуальний художник PlayStation Studios Роберт Моррісон у своєму акаунті в твітері.

За його словами, Левіафан має два різні "масштаби", коли знаходиться у руці головного героя і коли на спині. Таким чином, в момент, коли Кратос вирішує озброїтись сокира збільшується у розмірі приблизно на 20%.

Інформація стала справжнім одкровенням для фанатів проєкту, які роками не помічали таку очевидну деталь. Проте розробник не зупинився лише на повідомленні самого факту, але й розповів з якою метою це було зроблено.

Різниця у масштабах помітна неозброєним оком / колаж games24

Пояснення Моррісона напрочуд просте: такий трюк використали, щоб видати "найкращу картинку" для певних ракурсів камери, адже це допомагає "сформувати кадр". Іншими словами, під час тестування гри розробникам здалося, що коли Кратос тримає сокиру в руці, вона виглядає занадто маленькою, тож вони зробили її більшою, але збільшена сокира своєю чергою виглядала не так добре, коли висіла на спині кремезного Бога – тому вони зробили її меншою.

Цікавим є те, що задля того аби приховати такі маніпуляції розробники навіть скоректували анімацію діставання зброї, застосувавши швидку зміну ракурсу та рух камери.

За словами художника це далеко не єдиний трюк, яким скористалися творці проєкту. Отож, якщо ви є щасливим власником консолі PS 4 та гри God of War у вас з'явився привід ще раз пережити пригоди Кратоса і хто знає, може й вам пощастить віднайти якусь деталь, що роками залишалася непоміченою.