Історія кіберспорту знає чимало моментів, які стають клеймом на кар'єрі великих гравців. Один із таких епізодів стався у 2021 році, коли фатальний постріл з пістолета Desert Eagle розділив життя легендарного Ніколи "NiKo" Ковача на "до" та "після". Нове дослідження змушує переглянути цю трагедію під іншим кутом, інформує 24 Канал.

Що сталося у фіналі PGL Major Stockholm 2021?

Минуло майже п'ять років з того вечора на Avicii Arena в Стокгольмі, коли кіберспортивний світ завмер, споглядаючи промах десятиліття.

У фіналі PGL Major Stockholm 2021 зустрілися G2 Esports та Natus Vincere. Рахунок на другій карті Nuke становив 15: 13 на користь команди NiKo. У критичний момент боснієць опинився за спиною Олександра "s1mple" Костилєва.

Здавалося, перемога на Nike у кишені, і матч перейде на вирішальну мапу Mirage. Проте NiKo тричі промахнувся з Deagle, після чого снайпер "народжених перемагати" розвернувся і миттєво покарав опонента. NAVI забрали раунд, перевели гру в овертайми та зрештою виграли свій перший "Мейджор" і останній в історії CS:GO.

Злощасний момент промаху: дивіться відео

Довгий час цей момент вважали класичним прикладом як гравець не впорався з психологічним тиском та припустився помилки.

Проте тепер з'явилися докази, які дещо реабілітують NiKo.

Ентузіаст під ніком eugenio8a8 у X вирішив провести масштабний експеримент. Він відтворив той самий момент у симуляції та провів 100 тисяч повторів пострілу, щоб вирахувати математичну ймовірність влучання. Результати виявилися приголомшливими.

Результат: лише 23,4% шансу влучити,

– заявив автор дослідження eugenio8a8.

Everyone remembers NiKo’s infamous Deagle miss at Stockholm 2021.



But was it really a choke?



So after he finally got his major i decided to test it.



I recreated the shot and ran 100,000 shots simulations to see what actually happened.



The result: only a 23.4% chance to hit. https://t.co/egnqyynuMs pic.twitter.com/Vt60c2MaFJ — eugenio8a8 (@eugenio8a8) June 28, 2026

Одначе, більш детальний аналіз показав, що ситуація була набагато складнішою, ніж здавалося на перший погляд.

Дослідник використовував дані з демо-файлів гри та записів ефіру. Виявилося, що результати суттєво відрізняються залежно від джерела даних. В одних випадках приціл виглядав ідеально наведеним на голову, що давало до 94,5 відсотка шансу на хедшот. Проте в інших демо-файлах той самий момент показував зовсім іншу картину.

Головна проблема полягала в тому, як CS:GO реєструвала попадання та обробляла позиціонування гравців.

У ті часи гра мала чимало технічних вад в цьому плані. Наприклад, на мапі Nuke використовували моделі агентів ФБР, які мали різні хітбокси (зони ураження), що додавало елемент випадковості кожному пострілу. Крім того, демки CS:GO не були на сто відсотків надійними: під час повторного відтворення одного й того самого тіку (одиниці ігрового часу) гра могла видавати різні результати.

Я програв це демо двічі з однаковим тіком і отримав різні результати. Той самий момент, той самий постріл, але різні наслідки,

– резюмує дослідник.

Це означає, що постріл NiKo міг припасти на "невдалий" тік або залежати від мікроскопічних зсувів моделі гравця, які неможливо контролювати.

Автор дослідження підкреслив, що в сучасній версії шутера – CS2, такий момент, найімовірніше, завершився б успішно для боснійця.

Попри те, що NiKo вже закрив цей гештальт, нарешті вигравши свій омріяний "Мейджор" на IEM Cologne 2026 разом із Фінном "karrigan" Андерсеном, який теж увійшов в історію гри досить унікальним чином, цей аналіз дає боснійцю моральне полегшення.

Один із найдраматичніших промахів в історії кіберспорту виявився не слабкістю легенди, а технічним збігом обставин, який, цілком ймовірно, коштував команді чемпіонського титулу.