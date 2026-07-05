IEM Cologne 2026 приніс Team Falcons історичну перемогу, але для одного з лідерів команди цей тріумф виявився по-справжньому парадоксальним, інформує 24 Канал.
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Перемога не гарантує місця в історії?
Гранд-фінал IEM Cologne Major 2026 завершився впевненим тріумфом Team Falcons, які розгромили опонентів із FURIA з рахунком 3:0.
Для легендарного капітана "соколів" Фінна "karrigan" Андерсена це стало другою перемогою на "Мейджорі" у кар'єрі, проте невдовзі трапилося дещо несподіване.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Хоча Фінн підняв кубок над головою разом із командою, його імені офіційно немає на віртуальному трофеї від Valve, який додали в гру з останнім оновленням від 1 липня.
Річ у тому, що Андерсен не мав грати на "Мейджорі" в Кельні, оскільки провалив кваліфікацію на турнір у складі FaZe Clan.
Однак за місяць до старту змагання він перейшов до Falcons, вже під час закритого трансферного вікна. Через це за "соколів" новоспечений капітан був змушений виступати у статусі запасного.
Бюрократична машина творців Counter-Strike 2 визнає лише п'ятьох основних учасників, зареєстрованих задовго до початку івенту, пише видання Eloking.
Така невідповідність не є помилкою у відзнаці – це те, що стається, коли система Valve слідує виключно за зареєстрованими ростерами,
– прокоментував цікавий випадок журналіст видання Eloking Джек Вілла.
Отож, згідно з правилами додаткового регламенту "Мейджора", офіційне "визнання" переможця, що включає іменні наліпки, персональний внутрішньоігровий трофей та гравіювання на віртуальному кубку – отримують лише гравці основного складу.
У випадку з Team Falcons перелічені цифрові відзнаки отримали NiKo, m0NESY, TeSeS, kyousuke та навіть kyxsan, якого у складі й замінив Фінн Андерсен.
Кубок "Мейджора" у грі – без прізвища Андерсена / Фото з X
Це створює дивну та справді унікальну ситуацію, коли гравець є чемпіоном для всього світу, але цьому немає жодного підтвердження в грі.