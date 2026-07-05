IEM Cologne 2026 приніс Team Falcons історичну перемогу, але для одного з лідерів команди цей тріумф виявився по-справжньому парадоксальним, інформує 24 Канал.

Варте уваги Новий виклик для Kvem: український кіберспортивний талант став частиною амбітного проєкту

Перемога не гарантує місця в історії?

Гранд-фінал IEM Cologne Major 2026 завершився впевненим тріумфом Team Falcons, які розгромили опонентів із FURIA з рахунком 3:0.

Для легендарного капітана "соколів" Фінна "karrigan" Андерсена це стало другою перемогою на "Мейджорі" у кар'єрі, проте невдовзі трапилося дещо несподіване.

Хоча Фінн підняв кубок над головою разом із командою, його імені офіційно немає на віртуальному трофеї від Valve, який додали в гру з останнім оновленням від 1 липня.

Річ у тому, що Андерсен не мав грати на "Мейджорі" в Кельні, оскільки провалив кваліфікацію на турнір у складі FaZe Clan.

Однак за місяць до старту змагання він перейшов до Falcons, вже під час закритого трансферного вікна. Через це за "соколів" новоспечений капітан був змушений виступати у статусі запасного.

Бюрократична машина творців Counter-Strike 2 визнає лише п'ятьох основних учасників, зареєстрованих задовго до початку івенту, пише видання Eloking.

Така невідповідність не є помилкою у відзнаці – це те, що стається, коли система Valve слідує виключно за зареєстрованими ростерами,

– прокоментував цікавий випадок журналіст видання Eloking Джек Вілла.

Отож, згідно з правилами додаткового регламенту "Мейджора", офіційне "визнання" переможця, що включає іменні наліпки, персональний внутрішньоігровий трофей та гравіювання на віртуальному кубку – отримують лише гравці основного складу.

У випадку з Team Falcons перелічені цифрові відзнаки отримали NiKo, m0NESY, TeSeS, kyousuke та навіть kyxsan, якого у складі й замінив Фінн Андерсен.

Кубок "Мейджора" у грі – без прізвища Андерсена / Фото з X

Це створює дивну та справді унікальну ситуацію, коли гравець є чемпіоном для всього світу, але цьому немає жодного підтвердження в грі.