Історія переходу одного з вітчизняних гравців у закордонну організацію стала черговим підтвердженням попиту на наших кіберспортсменів, повідомляє 24 Канал.

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Турецький султа… Король?

Невдовзі після того, як легендарні fnatic підписали ще одного українця, зібравши повністю український склад, команду знайшов ще один наш гравець у CS2.

Турецька кіберспортивна організація Eternal Fire офіційно оголосила про підписання Владислава Короля, відомого під ніком Kvem.

Про це повідомив портал HLTV, зазначивши, що кіберспортсмен приєднався до команди у статусі вільного агента всього лише через тиждень після відходу з Passion UA.

Попри складні часи для свого колишнього клубу, Владислав демонстрував стабільно високі результати. За 18 місяців виступів його середній рейтинг склав 1,11, що підтвердило його репутацію як одного з найнадійніших стрільців.

Це підписання стало частиною масштабної перебудови турецького колективу.

При цьому на початку місяця Eternal Fire встигли попрощатися з іншим українцем – Сергієм "DemQQ" Демченком та швейцарцем Рігоном "rigoN" Гаші, які представляли клуб протягом останніх шести місяців.

Підписання Kvem має закрити одну з двох вакантних позицій у ростері.

Наразі склад EF виглядає так:

Самет "jottAAA" Кьоклю (який перебуває в оренді з Aurora);

Юліан "regali" Харджеу;

Гарет "MisteM" Ріс

Владислав "Kvem" Король.

На додачу турецькі інсайдери поширюють чутки, що останньою частиною "пазла" для оновлення команди може стати колишній гравець Monte Олександр "br0" Бро, який зараз перебуває на лаві запасних у NRG.

На папері команда з Regali, Jottaa, Br0 та Kvem має стати справді сильним претендентом на місце в топ-20,

– вважає користувач форума HLTV під ніком Astoner55.

Чи справдиться такий амбітний прогноз? Побачимо на майбутніх турнірах.