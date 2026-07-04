Історія переходу одного з вітчизняних гравців у закордонну організацію стала черговим підтвердженням попиту на наших кіберспортсменів, повідомляє 24 Канал.
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Турецький султа… Король?
Невдовзі після того, як легендарні fnatic підписали ще одного українця, зібравши повністю український склад, команду знайшов ще один наш гравець у CS2.
Турецька кіберспортивна організація Eternal Fire офіційно оголосила про підписання Владислава Короля, відомого під ніком Kvem.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Про це повідомив портал HLTV, зазначивши, що кіберспортсмен приєднався до команди у статусі вільного агента всього лише через тиждень після відходу з Passion UA.
Попри складні часи для свого колишнього клубу, Владислав демонстрував стабільно високі результати. За 18 місяців виступів його середній рейтинг склав 1,11, що підтвердило його репутацію як одного з найнадійніших стрільців.
Це підписання стало частиною масштабної перебудови турецького колективу.
При цьому на початку місяця Eternal Fire встигли попрощатися з іншим українцем – Сергієм "DemQQ" Демченком та швейцарцем Рігоном "rigoN" Гаші, які представляли клуб протягом останніх шести місяців.
Підписання Kvem має закрити одну з двох вакантних позицій у ростері.
Наразі склад EF виглядає так:
- Самет "jottAAA" Кьоклю (який перебуває в оренді з Aurora);
- Юліан "regali" Харджеу;
- Гарет "MisteM" Ріс
- Владислав "Kvem" Король.
На додачу турецькі інсайдери поширюють чутки, що останньою частиною "пазла" для оновлення команди може стати колишній гравець Monte Олександр "br0" Бро, який зараз перебуває на лаві запасних у NRG.
На папері команда з Regali, Jottaa, Br0 та Kvem має стати справді сильним претендентом на місце в топ-20,
– вважає користувач форума HLTV під ніком Astoner55.
Чи справдиться такий амбітний прогноз? Побачимо на майбутніх турнірах.