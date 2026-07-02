Шлях від новачка до найціннішого гравця світу

Співпраця литовського ріфлера та української організації тривала рівно три роки. Юстінас Лекавічус, відомий під ніком jL, приєднався до складу "Народжених перемагати" наприкінці червня 2023 року. На той момент перехід гравця з Apeks сприймали як експеримент, адже NAVI стали для нього першою командою тир-1 рівня. Проте дуже швидко Юстінас довів, що він є тією самою відсутньою ланкою, якої бракувало колективу для домінування на світовій арені, пише офіційний сайт організації Natus Vincere.

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Найяскравішим моментом у кар'єрі гравця став березень 2024 року. Саме тоді NAVI здобули перемогу на першому в історії мейджорі з нової версії гри – PGL Major Copenhagen. Лекавічус не просто допоміг команді підняти кубок над головою, а й отримав індивідуальну нагороду MVP, ставши найціннішим гравцем турніру.

Того ж року колектив закріпив свій успіх, виборовши золото на Esports World Cup. За результатами 2024 року авторитетний портал HLTV поставив Юстінаса на п'яте місце у рейтингу найкращих гравців світу, а також визнав його найкращим "клоузером" року.

Юстінас став тією ланкою, яка допомогла команді здобути безліч яскравих перемог, зокрема найважливіші трофеї – PGL Major Copenhagen 2024 та Esports World Cup 2024,

– прокоментували представники клубу Natus Vincere.

Харизма як запорука успіху колективу

Окрім феноменальної стрільби та вміння витягувати складні раунди, jL запам'ятався вболівальникам своєю неймовірною енергетикою. В організації неодноразово наголошували, що вплив литовця виходить далеко за межі ігрового сервера.

Його харизма та здатність підтримувати моральний дух партнерів стали фундаментом, на якому будувався оновлений міжнародний склад NAVI. Вболівальники навіть вигадали йому прізвисько "jLegend", яке швидко прижилося в кіберспортивній спільноті.

Поганий рік

Попри значні успіхи, 2025 рік видався для гравця складнішим. Результати команди дещо погіршилися, і в липні того року Юстінас вирішив узяти добровільну відпустку, щоб зосередитися на власному ментальному стані та відпочити від виснажливого графіка змагань. Це призвело до тривалої паузи в його виступах за основний склад українського клубу.

Період оренди та пошук нової команди

Під час свого інактиву Лекавічус не полишав гру остаточно. У березні 2026 року він виступив як заміна за команду Liquid на турнірі Roman Imperium Cup VI, продемонструвавши солідний рейтинг 1.11 за 12 зіграних мап. Згодом, у квітні та травні, Юстінас відправився в короткострокову оренду до MOUZ.

У складі MOUZ литовець встиг зіграти на кількох великих івентах, зокрема на PGL Astana та CS Asia Championships. Його середній рейтинг склав 1,04, що є гідним показником, враховуючи незвичні для гравця ролі на мапах. З MOUZ він виборов дві бронзові нагороди, проте через правила VRS не зміг допомогти команді на самому Мажорі.

Наразі Юстінас отримав статус вільного агента, що дозволяє йому самостійно обирати наступне місце роботи без виплати викупу попередній організації.

Ми побачимо, що готує для мене майбутнє. Чи це буде MOUZ, чи інша команда, – я радий повідомити, що я повернувся,

– заявив Юстінас Лекавічус у травні 2026 року.

Зараз кіберспортивні аналітики активно обговорюють можливість повноцінного переходу jL до MOUZ, оскільки європейський колектив досі шукає п'ятого гравця на постійну основу. Хоча організація офіційно попрощалася з ним після завершення оренди словами "до зустрічі", остаточного підтвердження контракту поки немає.

Водночас NAVI продовжують трансформацію свого складу після завершення виступів на останньому мейджорі, намагаючись знайти нову формулу успіху для майбутніх сезонів.