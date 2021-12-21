Напевно, всі шанувальники гри Dying Light знають, що вже в лютому відбудеться реліз нової частини. А тому її розробники, з польської студії Techland, активно готуються до цієї важливої події, наприклад, нещодавно вони представили кінематографічний трейлер та назвали системні вимоги.

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А цього разу вони поділилися однією неприємною звісткою, щоправда, такою вона є лише для геймерів з Німеччини. Місцеві ЗМІ повідомили, що реліз Dying Light 2 Stay Human у цій країні тривалий час знаходився під питанням. Річ у тім, що німецьке рейтингове агентство USK забороняло випускати оригінальну відеогру на їхньому ринку. Вона не змогла отримати віковий рейтинг через високий рівень насилля.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, представники Techland все ж таки змогли домовитися з цим агентством. Щоправда, тепер їм потрібно внести чимало змін в їхню відеогру. Уже відомо, що в Німеччині ця гра отримає рейтинг "18+", продаватиметься тільки в цифровому форматі, а також її не можна буде рекламувати. Варто додати, що повноцінна версія німецькою мовою все ж таки вийде, щоправда, лише в Австрії та Швейцарії.

Журналісти відзначають, що в німецькій версії Dying Light 2 не можна буде атакувати нейтральних NPC, розчленовувати ворогів та відрубувати їм голови. Також місцеві геймери зможуть кооперативно проходити відеогру лише з власниками ідентичного видання.

Розробники пообіцяли, що подібні зміни не вплинуть на ігровий процес та сюжетну кампанію. Також вони сподіваються, що з часом зможуть домовитися з агентство USK про випуск повноцінної версії на території цієї країни. Наостанок додамо, що в розробників Left 4 Dead 2 подібні перемовини затягнулися на 12 років, а повна версія цієї гри вийшла в Німеччині лише в січні 2021 року.

Кінематографічний трейлер відеогри Dying Light 2 Stay Human: відео

Нагадаємо, що реліз Dying Light 2 Stay Human відбудеться вже 4 лютого на PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series. На персональних комп'ютерах базове видання коштує 899 гривень, на PlayStation – 1999 гривень, а на Xbox – 60 доларів.