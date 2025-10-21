Ninja Gaiden 4 розповідає про талановитого ніндзя Якумо, доля якого пов'язана з Рю Хаябусою. Герою доведеться прориватися крізь натовпи кіберніндзя та потойбічних істот, щоб зняти давнє прокляття з Токіо, розповідає 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

Трейлер Ninja Gaiden 4 – дивіться відео:

Розробники роблять акцент на точності та стратегії: зброя змінює форму завдяки “кривавим узам”, а серед класичних прийомів повертаються Кидок Ізуни та Летюча ластівка.

На Metacritic проєкт тримає 81–83% залежно від платформи. Оглядачі хвалять продуману бойову систему, атмосферну музику і вдалу озвучку персонажів. Водночас серед мінусів називають повторні битви з тими самими босами та надто передбачуваний сюжет.

Game Informer відзначає, що затяжні сутички місцями виснажують, а побічні завдання й кімнати випробувань не вражають, проте гра дарує фанатам справжнє випробування навичок ніндзя.

GameSpot підкреслює брутальність екшену, щедрі "бризки" крові, потужний арсенал і стильну постановку.

Video Games Chronicle називає темп нещадним і з гумором говорить про рівень жорстокості, але застерігає від відчуття повторюваності ближче до фіналу – якщо не користуватися широким набором додаткових прийомів.

Чим відома серія Ninja Gaiden?

Серія Ninja Gaiden має багату історію, що почалася ще наприкінці 1980-х. Перша гра вийшла у 1988 році для аркадних автоматів, але справжню славу франшизі принесла трилогія на консолі NES. Ці ігри вирізнялися не лише динамічним геймплеєм, а й кінематографічними катсценами, що було рідкістю для того часу. Саме тоді головним героєм став ніндзя Рю Хаябуса, а серія здобула репутацію однієї з найскладніших.

Після тривалої перерви серія тріумфально повернулася у 2004 році з перезапуском від Team Ninja для Xbox. Ця гра встановила нові стандарти для 3D-слешерів завдяки глибокій бойовій системі, високій швидкості та безкомпромісній складності.

Успіх перезапуску призвів до появи сиквелів – Ninja Gaiden II (2008) та Ninja Gaiden 3 (2012), яка згодом отримала покращену версію Razor's Edge. Також був невдалий спіноф Yaiba: Ninja Gaiden Z (2014).

Протягом усього свого існування серія залишалася вірною принципам високої складності та видовищних боїв. Головний герой Рю Хаябуса також є одним із ключових персонажів у серії файтингів Dead or Alive, що ще більше закріпило його статус культового героя.