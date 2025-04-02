Nintendo представила Switch 2: характеристики та можливості нової консолі
- Nintendo анонсувала нову портативну консоль Switch 2 з покращеними характеристиками, яка вийде 5 червня 2025 року.
- Switch 2 має дисплей 7,9 дюйма, підтримку до 120 FPS, нові контролери Joy-Con з магнітним кріпленням та функцією GameChat, а також потужніший процесор і 256 ГБ внутрішньої пам'яті.
- Консоль підтримуватиме старі ігри з Switch з можливістю оновлення, а також нові сторонні ігри, зокрема Cyberpunk 2077 та Final Fantasy VII Remake.
- Switch 2 надійде у продаж за стартовою ціною 449,99 долара, з можливістю придбати спеціальне видання з грою Mario Kart World.
Nintendo офіційно анонсувала нову портативну консоль Nintendo Switch 2, яка надійде у продаж 5 червня 2025 року. Це оновлена версія оригінальної моделі з покращеними характеристиками та новими функціями, що обіцяє суттєве покращення ігрового досвіду.
Nintendo Switch 2 отримала збільшений корпус та оновлені контролери Joy-Con, які тепер кріпляться магнітно, що забезпечує надійніше з’єднання, розповідає 24 Канал. Також у пристрої з’явилася нова підставка, що може відхилятися назад, додатковий порт USB Type-C для заряджання у настільному режимі або підключення камери.
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Дисплей консолі збільшився до 7,9 дюйма з роздільною здатністю 1080p, що є значним поліпшенням у порівнянні з 6,2-7 дюймовими екранами попередньої версії, які мали лише 720p. Також заявлена підтримка до 120 кадрів за секунду для сумісних ігор. Хоча Nintendo не використала OLED-технологію, LCD-матриця з підтримкою HDR забезпечує яскраве та деталізоване зображення.
Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo
Оновлені Joy-Con 2 отримали збільшені кнопки SL і SR, а також додаткову кнопку "C" для функції GameChat, що дозволяє спілкуватися з друзями прямо під час гри завдяки вбудованому мікрофону. Nintendo обіцяє ефективну систему шумозаглушення. Крім того, контролери можуть використовуватися як мишка у певних іграх, наприклад у Metroid Prime 4 Beyond.До речі, напередодні Asus і Xbox натякнули на спільний випуск портативної консолі. Офіційної інформації поки що немає, але співпраця Asus та Xbox викликає великий інтерес серед геймерів.
Потужніший процесор і швидша пам’ять
Nintendo Switch 2 оснащена 256 ГБ внутрішньої пам’яті, що значно більше за 32 ГБ у першій версії консолі. Нові карти пам’яті червоного кольору забезпечать швидший запис і зчитування даних, а підтримка microSD Express дозволить розширити сховище. Проте старі SD-карти не будуть сумісні з пристроєм.
Оновлена док-станція дозволяє запускати ігри у роздільній здатності до 4K при 60 FPS на телевізорі. Також передбачено вбудований вентилятор для підтримання оптимальної температури під час тривалих ігрових сесій. Аудіосистема отримала технологію 3D-звуку, що покращить якість звучання навіть без додаткових акустичних систем.
Консоль отримала вбудований вентилятор / Фото Nintendo
Ігри та зворотна сумісність
Nintendo Switch 2 підтримуватиме три категорії ігор:
- Оригінальні ігри, розроблені спеціально для нової консолі.
- Ігри для першого Switch завдяки зворотній сумісності (за винятком окремих проєктів).
- Спеціальні версії існуючих ігор із покращеною графікою та новими функціями.
На презентації Nintendo показала Mario Kart World – динамічну гру у відкритому світі з можливістю участі 24 гравців в одному заїзді. Гра має змінні сезони, час доби та погодні ефекти, що підкреслює нові технічні можливості Switch 2.
Ігри з Nintendo Switch матимуть покращені версії / Фото Nintendo
Класичні ігри для Switch, що отримають оновлення, матимуть нові функції. Наприклад, у Mario Party Jamboree для Switch 2 буде підтримка камери та режим миші для Joy-Con.
Joy-Con підтримуватиме функцію мишки / Фото Nintendo
Два випуски Zelda отримають можливість ведення нотаток через смартфон. А Metroid Prime 4 на Switch 2 працюватиме у 4K при 60 FPS або 1080p при 120 FPS, а також підтримуватиме керування мишкою.
Колекція ігор Game Cube / Фото Nintendo
Користувачі, які вже мають оригінальні ігри для Switch, зможуть отримати версію для Switch 2 безкоштовно у вигляді завантажуваного оновлення.
Підтримка сторонніх ігор та нові аксесуари
Крім ексклюзивних проєктів Nintendo, сторонні видавці також представили низку портованих ігор для Switch 2, зокрема:
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Elden Ring: Tarnished Edition
- Hades II
- Street Fighter VI
- Split Fiction
- EA Sports FC
- Madden NFL
- Hogwarts Legacy (із підтримкою миші)
- Yakuza 0 Director’s Cut
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
- Hitman: World of Assassination
Nintendo підтвердила, що підписка Nintendo Switch Online переноситиметься на Switch 2. Передплатники розширеного пакету матимуть доступ до класичних ігор для GameCube, зокрема The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II та F-Zero GX, які отримають покращену графіку та вищу роздільну здатність. Крім того, компанія випустить бездротовий контролер GameCube спеціально для цієї бібліотеки.
Також представлено новий контролер Switch 2 Pro із додатковими задніми кнопками та можливістю їх перепризначення. У ньому передбачено аудіороз’єм для навушників.
Nintendo Switch 2 Pro Controller / Фото Nintendo
Функція GameShare дозволить ділитися іграми в локальній мережі, а окремий аксесуар – камера для Nintendo Switch 2 – забезпечить можливість відеочатів і трансляцій у певних іграх.
Камера Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo
Ціна та дата виходу
Nintendo Switch 2 надійде у продаж за стартовою ціною 449,99 долара, що на 50% дорожче за оригінальний Switch, який коштував 299,99 долара. Спеціальне видання консолі з грою Mario Kart World буде доступне за 499,99 долара.
Презентація Nintendo Treehouse
Після основного анонсу компанія проведе два стріми Nintendo Treehouse: Live, які не виходили з 2023 року, коли готувався реліз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Стрім Nintendo 3-4 квітня / Фото Nintendo
Стріми розпочнуться 3 та 4 квітня о 17:00 за київським часом. Вони будуть присвячені геймплею ігор для Nintendo Switch 2, хоча їх назви поки не розголошуються. Стежити за трансляціями можна буде на YouTube.