Чекаєте на нову консоль Nintendo Switch 2? Дату виходу щойно перенесли

Компанія Nintendo відклала презентацію своєї портативної консолі Switch 2, тож усім, хто чекав на неї вже цього року варто запастися терпінням. Нові терміни виходу вже відомі, але лише приблизні.

Коли чекати Nintendo Switch 2

Хоча Nintendo ніколи сама не підтверджувала жодної офіційної інформації про наступне покоління консолі, відразу кілька джерел стверджували, що Switch 2 вийде наприкінці 2024 року. Згідно з новим витоком, ці плани вже змінилися.

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Бразильський журналіст Педро Енріке Лутті Ліппе, видання Eurogamer та VGC повідомляють, що Nintendo Switch 2 вийде на ринок десь у першому кварталі 2025 року. Про це їм повідомили їхні джерела в компанії.

Причина перенесення незрозуміла, але припускають, що вона ніяк не пов'язана з апаратним забезпеченням консолі. Швидше за все це роблять для того, щоб на консолі було якомога більше ігор до дня запуску.

Наразі немає інформації про те, які ігри будуть включені до запуску Switch 2, або чи буде вона продаватися в комплекті з грою, як Nintendo робила в минулому з іншими моделями.

Якщо ці повідомлення є правдивими, то це означатиме, що запуск Switch 2 буде близьким до дати випуску оригінальної моделі Switch, яка надійшла у продаж 3 березня 2017 року. Станом на 31 грудня 2023 року компанія сумарно відвантажила 139,36 мільйона одиниць трьох моделей Switch (оригінальної, Switch Lite та Switch OLED).

Як повідомляється, компанія Nintendo таємно за зачиненими дверима продемонструвала демо-версію консолі Switch 2 розробникам і видавцям, які відвідали виставку GamesCom у серпні 2023 року. Програмне забезпечення, яке демонструвалося на ранніх версіях Switch 2, нібито включало оновлену версію гри Zelda: Breath of the Wild від Nintendo, але працювало з вищою частотою кадрів і роздільною здатністю порівняно з оригінальною версією Switch.

Інші повідомлення стверджують, що Switch 2 може мати до 12 гігабайтів оперативної пам'яті. Це втричі більше, ніж в оригінальному Switch, а також більше, ніж Microsoft встановила в консолі Xbox Series S (вона має 10 гігабайтів ОЗУ).