Nintendo відклала старт передзамовлень Switch 2 у США через мита Трампа

Компанія Nintendo оголосила про відтермінування запуску передзамовлень на гібридну консоль Switch 2 у США у зв’язку з новою митною політикою країни.

Японський виробник зазначив, що рішення є безпрецедентним і спрямоване на оцінку потенційного впливу змін у податковому регулюванні на ринку, розповідає 24 Канал.

Читайте на сайті Колишній очільник PlayStation Indies розкритикував презентацію Switch 2 Direct

Компанія повідомила, що відкладає початок прийому передзамовлень на Nintendo Switch 2 у США з 9 квітня, щоб "оцінити можливий вплив мит і зміну ринкових умов". Нову дату оголосять пізніше. При цьому графік виходу консолі в Японії залишається незмінним — запуск запланований на 5 червня.

Користувачі вже встигли розкритикувати Nintendo за, на їхню думку, завищені ціни на саму консоль та флагманські ігри – зокрема, Mario Kart World і Donkey Kong Bananza. У цифровій версії ціни сягають 70–80 доларів, у роздрібній – до 90 доларів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив про запровадження підвищених імпортних мит на іноземні товари з 5 квітня: до 54% на продукцію з Китаю, до 46% – з В’єтнаму та інших країн.

Експерти вважають, що нова тарифна політика США може "кардинально змінити технологічну галузь країни" та підвищити собівартість виробництва. Імовірно, Nintendo остерігається саме цього.

Очікується, що стартова вартість Nintendo Switch 2 у США становитиме 450 доларів, що в півтора раза більше, ніж у оригінальної моделі на момент запуску. Однак сьогоднішня заява Nintendo дає підстави припускати, що ціна може зрости ще більше.